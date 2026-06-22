«В воздухе жила тревога»: начало войны глазами деятелей культуры

«На днях в “Известиях” был помещен фотоснимок, подписанный так: “Деревня Грязи, Звенигородского района, после освобождения от немцев”. Это та самая деревня, откуда я 22 июня ушел на станцию и в переполненном поезде Звенигородской ветки поехал в Москву – являться по начальству. Семья моя еще оставалась на даче, но через несколько дней, уже без меня, переехала в Москву и была эвакуирована. На снимке ничего узнать нельзя: какие-то пожарища, торчаки обгорелых и полуобвалившихся печных труб – то есть то, что сливается с тысячами подобных картин, виденных в натуре и на таких же фотографиях» (из книги писателя Александра Твардовского «Родина и чужбина»).