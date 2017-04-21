Первые встречи с властями жителей пятиэтажек не успокоили

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажных домов в Москве. Председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская заявила, что идея реновации «замечательная», но ее реализация «отвратительная», и раскритиковала избыточную свободу правового регулирования, предоставляемую московским властям. Зампред Госдумы Петр Толстой уверял, что реновация – это «прежде всего новые квартиры, а не попытки лишить людей жилья, как пытаются представить некоторые деятели оппозиции», и предлагал ко второму чтению прописать правила учета мнения граждан.

На всю страну При наличии положительного опыта реновации эту практику можно использовать и в других регионах, заявил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подтвердил, что перед вторым чтением законопроекта пройдут парламентские слушания, чтобы «обсудить все нюансы», сообщает «Интерфакс».

На 26 апреля намечены встречи жителей пятиэтажек с префектами округов, а в среду вечером прошли встречи с главами управ. Муниципальный депутат Елена Ткач рассказала, что в Пресненском районе встреча окончилась за полночь, к ее началу в зале было около 700 человек. «Люди спрашивали, куда их переселят и есть ли в районе площади под переселение. В районе таких площадей нет. В итоге пришли к тому, что у нас действует Жилищный кодекс и по нему дом вправе принять решение о переселении или отказе от него общим собранием», – говорит Ткач. По ее словам, в основном жители против сноса: «Был вопрос от жителей коммуналок, расселят ли их в отдельные квартиры. Им ответили, что если они не стоят в очереди на улучшение жилищных условий, то не получат отдельной квартиры, им придется брать ипотеку». За переселение выступили жители панельных пятиэтажек, а жители блочных и кирпичных – против, говорит муниципальный депутат из Зюзина Константин Янкаускас: «Главы управ оказались в неудобном положении: им сказали провести встречи, но была плохая организация, и люди ушли недовольными, причем даже те, кто хочет попасть под расселение». Если бы проводили волновое переселение в пределах квартала, то большинство жителей поддержали бы снос, считает депутат: «Но сейчас непонятны площадки для переселения, людей пугает неопределенность. В итоге благая идея вызывает недовольство и рассматривается как пиар властей».

Человек в администрации президента ранее говорил «Ведомостям», что не видит политических рисков в ситуации со сносом пятиэтажек.

Спешка вызвана желанием как можно быстрее запустить проект и успеть продемонстрировать какой-то результат к марту 2018 г., считает политолог Аббас Галлямов: «Встречи с главами управ показали, что власти явно недооценили число недовольных и их способности к мобилизации». Но это еще не катастрофа – у проекта масса сторонников и если мэрия сумеет организовать работу с ними, то битву за общественное мнение она выиграет, уверен эксперт: «Но если власти не смогут сейчас быстро мобилизовать лоялистов, а оппозиция консолидирует пока разобщенных недовольных – это станет новым мощным ресурсом протеста».

Снос пятиэтажек стал не только хозяйственным, но и политическим приоритетом, «чуть ли не витринным проектом» мэра Сергея Собянина – не исключено, что это «строительство имиджа для более глобальных целей», говорит эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников: «Проект настолько резонансный, что его решили протащить, чтобы никто не успел опомниться, поскольку в нем есть антиконституционные моменты. Поэтому пытаются придать легитимный смысл, изобразить общественные слушания – все второпях и формально». В итоге власть может получить бумеранг на выборах президента и мэра Москвы в 2018 г., считает эксперт: «Правда, в последние годы власть нечувствительна к общественному мнению. Мы проводили исследование по самоорганизации гражданского общества в Москве, согласно которому власти не учитывают общественное мнение и провоцируют конфликты с населением, не чувствуя негативную реакцию, причем людей неполитизированных». Такие события попытаются использовать все политические силы, полагает Колесников. Правда, системная оппозиция будет этого побаиваться, поскольку не до конца понимает, «пропутинский это проект или только собянинский», но для других сил «это как подарок – такие поводы появляются не каждый день», заключает он.