Сенаторы решили поменять порядок формирования Совета Федерации

Законопроект уточняет требования, которым должен соответствовать будущий сенатор Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуму внесены поправки в закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов внесли законопроект, уточняющий требования, которым должен соответствовать будущий сенатор. Сейчас по закону он должен постоянно проживать на территории своего субъекта в течение определенного срока (5 лет непосредственно перед выдвижением либо 20 лет в совокупности).

Поправки устанавливают исключения из этого правила, которые распространяются на дипломатических работников, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла. Сенаторы предлагают по аналогии с дипломатами не применять требования о сроках постоянного проживания на территории субъекта к тем, у кого есть воинские звания высшего офицерского состава или специальные звания высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции. Исключение, по мнению сенаторов, обусловлено порядком исполнения ими своих обязанностей, возможностью направления в длительные служебные командировки в различные регионы России и за ее пределы.

Законопроект направлен на повышение эффективности реализации конституционных полномочий Совфеда и будет способствовать восстановлению справедливости в отношении высших военных чинов и носителей других высших званий госслужбы по аналогии с дипломатами, объясняет собеседник в администрации президента.

В рамках прохождения службы лица высшего офицерского и руководящего состава могут прекрасно знать социально-экономическую ситуацию и проблемы отдельных регионов для того, чтобы представлять органы государственной власти соответствующих субъектов в Совете Федерации, соглашается политолог Глеб Кузнецов. К компетенции Совета Федерации относятся многие вопросы, которые требуют профессиональной и грамотной оценки с точки зрения обороны и безопасности государства, считает он. «За последнее время Совет Федерации дважды рассматривал вопрос об использовании военной силы за пределами Российской Федерации», – объясняет эксперт.