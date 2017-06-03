Единороссы ищут альтернативу государственной идеологии

Кроме создания образа будущего и определения путей его достижения участникам обсуждений предстоит выработать альтернативу «государственной идеологии» Максим Стулов / Ведомости

Высший совет «Единой России» вслед за близкими к Кремлю экспертами приступил к поиску «образа желаемого будущего» для России после президентских выборов 2018 г. Планируется серия встреч с активистами общественных организаций в регионах и, возможно, на постсоветском пространстве, рассказал «Ведомостям» член бюро Высшего совета Юрий Шувалов. В пятницу состоялась первая из таких встреч: представители высшего совета — Шувалов, экс-депутат Госдумы Владимир Плигин и член Общественной палаты Вероника Крашенинникова — выступили модераторами на форуме «Что нас объединяет», который на средства президентского гранта ежегодно проводят патриотические общественные организации (в числе постоянных организаторов — Центр межрегиональных программ и благотворительный фонд «Народное единство»).

Кроме создания образа будущего и определения путей его достижения участникам обсуждений предстоит выработать альтернативу «государственной идеологии» — «общегражданскую философию идентичности и развития страны», следует из резолюции пятничного форума. «Поиск и утверждение [госидеологии] был бы шагом назад в развитии нашего общества», — сказано в резолюции. «Нужно говорить об общегражданской философии — это более глубокое явление, чем идеология, — призывал на форуме философ Сергей Волобуев. — Идеология насилует человека, она дает набор жестких ответов и не оставляет свободы, не видит человека. Философия — это выражение свободы человека, а общегражданская философия — это выражение свободы и достоинства нации».

Ранее о необходимости идеологии в качестве «некой программы, стратегии будущего России» заявлял председатель совета директоров созданного по инициативе администрации президента Экспертного института стратегических исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов, сообщали «Известия». ЭИСИ, попечительский совет которого возглавляет руководитель Высшего совета единороссов Борис Грызлов, тоже ведет поиски «образа желаемого будущего» для России. Наработки близких к Кремлю экспертов будут использованы при подготовке итогового документа Высшего совета, противоречий между посылами ЭИСИ и Высшего совета нет, говорит Шувалов: «Мы не против идеологии, мы против того, чтобы она была зафиксирована в качестве государственной. Если мы придем к идеологии национального взаимопонимания, которую общество выработает в результате философского диспута, который должен состояться, на основе базовых ценностей, безусловно, эта идеология будет достаточной формой для того, чтобы двигать страну вперед».

Кроме того, встречи единороссов с общественниками «демонстрируют людям другие формы и возможности проявлять гражданскую солидарность», помимо протестов, отметил Шувалов. Пятничный форум, по его словам, приурочен к отмечаемому 12 июня Дню России — на тот же день намечены очередные массовые протестные акции сторонников Алексея Навального. «Когда в этот день нам демонстрируют протестные действия чуть ли не в качестве безальтернативной формы самовыражения наиболее активной части общества, это ложная версия, не соответствующая действительности», — заявил единоросс.

Итоговый документ с описанием «образа желаемого будущего» Высший совет планирует подготовить ближе к осеннему съезду «Единой России»: он будет представлен программной комиссии партии и передан ее председателю, премьеру Дмитрию Медведеву. В случае одобрения этим документом будет предложено дополнить программу «Единой России», поясняет собеседник «Ведомостей» в Высшем совете. Ряд СМИ ранее сообщали о разногласиях в партии в связи с повысившейся активностью Грызлова и Высшего совета в целом, но собеседник «Ведомостей» уверяет, что никаких разногласий нет, а Высший совет действует в строгом соответствии с партийным уставом.

Национальную идею безуспешно искали еще во времена Бориса Ельцина, напоминает директор программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Новые поиски, по его мнению, не имеют отношения к реальности: власти сами создают воображаемое гражданское общество и с ним сотрудничают, в то время как неконтролируемое гражданское общество фактически находится в состоянии войны с государством.