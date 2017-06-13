ООН опубликовала доклад о соблюдении прав человека на Украине

Согласно документу, вооруженный конфликт на Украине «не имеет перспективы окончания» в ближайшие годы
SERGEI SUPINSKY / AFP
ООН обнародовала доклад о соблюдении прав человека на Украине. Согласно документу, продолжающийся четвертый год вооруженный конфликт на Украине «не имеет перспективы окончания» в ближайшие годы. На востоке Украины стороны конфликта неоднократно нарушали соглашения о прекращении огня, что «привело к дальнейшей эскалации военных действий и увеличению количества жертв в начале четвертого года конфликта», говорится в докладе ООН.
Доклад подготовлен по результатам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине в период с 16 февраля по 15 мая 2017 г. В течение данного времени инспекторы миссии задокументировали 36 смертей, 157 ранений среди гражданского населения в результате конфликта. «Это на 48% больше, чем в предыдущем отчетном периоде с 16 ноября 2016 г. по 15 февраля 2017 г.», - отмечается в докладе.
ООН отмечает, что в зоне конфликта каждый день происходят нарушения режима прекращения огня, применяется стрелковое оружие, легкое и тяжелое вооружение. В результате атак серьезные повреждения получают объекты критической инфраструктуры (школы, больницы и системы водоснабжения). «По мере приближения летнего сезона есть риск дальнейшей эскалации боевых действий, как это наблюдалось в предыдущие годы», - говорится в документе.
Как посчитали в ООН, с начала конфликта (в апреле 2014 г.) и по 15 мая 2017 г. были убиты как минимум 10 090 человек, из них 2777 - гражданские лица; 23 966 человек получили ранения в зоне конфликта. «Это консервативная оценка, основанная на имеющихся данных, в то время как реальные цифры, вероятно, выше», - говорится в докладе. Помимо этого более 1,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами, не менее 3 млн граждан Украины остались на территории, подконтрольной вооруженным группам. «Среди этих людей растет отчаяние и неуверенность», - уточняется в докладе.
На территории Украины усугубляется социально-экономический кризис. Одной из причин кризиса является сложная структура верификации, которая была введена в прошлом году. В результате изменений пенсионной системы более 400 000 украинцев перестали получать положенные им пенсии. ООН рекомендует отменить положение, согласно которому пенсионеры, проживающие на территории ДНР и ЛНР, должны регистрироваться в качестве внутренне перемещенных лиц для получения пенсии. Линия соприкосновения конфликтующих сторон продолжает разделять семьи и ограничивает право на свободу передвижения.
В ООН считают, что запрет украинских властей на перемещение грузов, в числе которых уголь и металлопродукция, через линию соприкосновения, а также захват вооруженными группами в зоне конфликта около 54 предприятий негативно сказывается на ситуации с правами человека. Ряд предприятий, например теплоэлектростанций, прекратили или ограничили работу. Из-за этого тысячи людей лишились источников дохода и средств к существованию. «Вооруженные группы принудили большую частную организацию, которая предоставляла гуманитарную помощь 500 000 человек, прекратить работу в самопровозглашенной «Донецкой народной республике», что привело к увеличению страданий наиболее уязвимых и малообеспеченных категорий населения», - говорится в документе.
Сотрудники миссии узнали о новых случаях незаконного лишения свободы, насильственных исчезновений и похищений. В ряде случаев семьи жертв не имели доступа к задержанным и не знали об их местонахождении. «Продолжалась практика применения пыток: были задокументированы новые инциденты по обе стороны от линии соприкосновения. Существуют опасения, что неэффективное расследование пыток подпитывает ощущение безнаказанности», - говорится в докладе.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала систематические нарушения права на справедливое судебное разбирательство в делах, связанным с конфликтом: наблюдается избирательный подход к проведению расследований и привлечению к ответственности в резонансных делах, таких как убийства протестующих на Майдане и насилие 2 мая 2014 г. в Одессе.
Сотрудники миссии в отчетном периоде провели детальные интервью с 252 жертвами и свидетелями нарушений прав человека. В докладе имеются выводы, основанные на наблюдениях, сделанных в ходе выездов в места предполагаемых нарушений по обе стороны от линии соприкосновения.
Konstantin Chernichkin / Reuters
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