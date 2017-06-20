ЕСПЧ признал дискриминацией российский закон о запрете гей-пропаганды Е. Разумный / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Страсбургский суд 20 июня признал факты нарушения статей 10 (свобода выражения мнения) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции о правах человека и основных свободах.

Группа граждан России – активистов ЛГБТ-сообщества: Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев подали жалобу в январе 2014 г. Все они в 2009–2012 гг. были оштрафованы после организации акций против закона о гей-пропаганде, который был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне 2013 г.

По решению суда Россия должна выплатить Баеву, Киселеву и Алексееву 49 100 евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также в счет судебных издержек.

Против этого решения выступил только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов. По его мнению, суд «серьезно не учитывал того факта, что частная жизнь детей важнее свободы самовыражения».

В Кремле обратили внимание, что закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних направлен на защиту детей.

В сентябре 2014 г. Конституционный суд (КС) России не нашел противоречий с Основным законом России в запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Конституционность соответствующей статьи Кодекса об административных нарушениях (КоАП, 6.21) оспорили гей-активисты Николай Алексеев, Ярослав Евтушенко и Дмитрий Исаков.

КС напомнил, что противоправными могут быть признаны только публичные действия, ведущие к популяризации и навязыванию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. Расширенного толкования оспоренные положения статьи КоАПа не допускают, считает КС. Закон был принят для предотвращения повышенной концентрации внимания подростков на вопросах сексуальных взаимоотношений, говорилось в решении суда.

Вопрос о дискриминации гомосексуалов в России после принятия в 2013 г. закона о запрете гей-пропаганды был задан режиссером Оливером Стоуном в фильме-интервью с Владимиром Путиным. Российский лидер ответил, что никакой дискриминации секс-меньшинств в России нет, в отличие, например, от некоторых мусульманских стран, где геев могут казнить.

На вопрос, пошел бы он на подлодке в душ вместе с геем-мужчиной, Путин ответил со смехом, что предпочел бы в такой компании в душ не идти. «Зачем его провоцировать? – сказал он. – Но вы же знаете, я мастер спорта по дзюдо».