Берлин меняет курс в отношениях с Анкарой

Канцлер Германии Ангела Меркель Michael Sohn / AP

В связи с арестами в Турции немецких журналистов и правозащитников Берлин объявил об изменении внешнеполитического курса в отношении Анкары, передает Deutsche Welle. Как заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, это решение согласовано с канцлером Ангелой Меркель и лидером Социал-демократической партии Мартином Шульцем. Меркель считает, что объявленные МИДом меры в отношении Турции «необходимы и неизбежны», заявил позднее пресс-секретарь правительства ФРГ Зигмар Габриэль. Его цитирует Reuters.

Будут пересмотрены условия, на который Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты. Также МИД ФРГ обещал пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сообщает DW.

Ведомство также пересмотрело рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию. МИД предупредил сограждан, что в поездках по Турции следует проявлять бОльшую осторожность, чем прежде, с учетом недавних задержаний там граждан Германии и отказом Анкары разрешить некоторым из них доступ к консульской помощи, в нарушение международных норм. Тем, кто едет в Турцию по делу или в частном порядке, рекомендовано вставать на консульский учет в дипмиссиях, даже для коротких поездок. МИД отметил, что не всегда вовремя получает информацию о задержании сограждан в Турции и что не всегда получается обеспечить консульскую помощь задержанным, передает Reuters.

Эти неудачные заявления адресованы внутренней аудитории в связи с приближающимися выборами в Германии, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Его цитирует Hurriyet. «Мы не приемлем таких заявлений и рассчитываем, что в скором времени в ФРГ от них откажутся, - добавляет ТАСС. - Турция хочет поддерживать отношения с ФРГ, которые сейчас на хорошем уровне». Калын также заверил, что «какой-либо опасности для путешествия немецких граждан в Турцию не существует».

Отношения с Турцией «невозможно развивать как прежде», заявил Габриэль. По его словам, на каждое новое обострение со стороны Анкары правительство Германии старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. И каждый раз в Берлине были «разочарованы» (цитаты DW). Ранее министр выражал сомнения в серьезности намерений Турции добиваться вступления в Евросоюз, напоминает Reuters. Также он говорил, что Берлин не может больше гарантировать германские корпоративные инвестиции в Турции.

20 июля Габриэль напомнил о недавнем аресте в Стамбуле гражданина Германии Петера Штойдтнера вместе с пятью другими правозащитниками. Их власти Турции обвиняют в поддержке террористической организации правозащитника Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара обвиняет в подготовке прошлогоднего военного переворота и в проникновении во все структуры власти. Несколько месяцев назад в Турции был арестован журналист Die Welt Дениз Юджел, он до сих пор находится в предварительном заключении.

18 июля Меркель осудила решение властей Турции задержать шесть правозащитников, в том числе Штойдтнера и директора международной правозащитной организации Amnesty International в Турции Идиля Эсера. Их и еще двух человек задержали ранее под Стамбулом на семинаре по кибербезопасности. В понедельник суд продлил срок ареста шестерым из восьми задержанных. Меркель назвала это «еще одним примером», когда невиновные люди попадают в жернова системы правосудия, и пообещала от имени правительства сделать все, чтобы добиться освобождения Штойдтнера.

Газета Die Zeit 20 июля сообщила, что в Турции десятки германских компаний, в том числе Daimler и BASF, подозреваются в поддержке терроризма, а именно в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, и будут проверяться в этом отношении. По ее сведениям, список из 68 названий несколько недель назад турецкая сторона направила в Берлин. Как сообщает Daily Sabah, о том же сообщили газеты Handelsblatt и Bild.

Вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что эти сообщения совершенно не соответствуют истине, передает Reuters.

В Германии проживает многочисленная турецкая диаспора. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал живущих в Европе сограждан сохранять родной язык и традиции, мигранты неохотно стремятся к ассимиляции в Германии, что вызывало недовольство руководства ФРГ. Анкара недовольна недостаточными усилиями Германии способствовать вступлению Турции в Евросоюз.

Решение Берлина признать геноцидом убийства турками армян в 1915 г. вызвало напряженность в двусторонних отношениях. Не улучшило ситуацию и то, что Берлин регулярно критиковал Анкару за чистки после попытки военного переворота. Непростыми были и переговоры ЕС с Турцией о судьбе мигрантов из нестабильных стран региона: стороны договорились, что Турция не будет выпускать мигрантов со своей территории, а ЕС поможет турецкой стороне деньгами в содержании беженцев. После этого Анкара не раз предупреждала, что может отказаться от взятых на себя обязательства, если ЕС не выполнит свое обещание об отмене виз для граждан Турции.

ЕС выдвинул Турции список из 72 условий для введения безвизового режима, Турция отказалась выполнить требование изменить законодательство о борьбе с терроризмом, которое, по мнению Запада, слишком широко толкует террористическую деятельность и которое можно использовать для подавления меньшинств и диссидентов. После переворота Германия стала запрещать турецким политикам вести пропаганду на своей территории, в частности перед весенним референдумом об изменении структуры власти в Турции.

Евросоюз только отнимает у Турции время, если бы Брюссель прямо заявил: «Мы не можем принять вас в ЕС», это было бы для Анкары облегчением, заявил ВВС 12 июля 2017 г. президент Эрдоган. Он заверил, что Турция способна стоять на собственных ногах. По его сведениям, большинство населения его страны больше не хочет вступать в ЕС и считает неискренним отношение Евросоюза к Турции. «Несмотря на все это, мы останемся откровенными с ЕС в течение еще какого-то времени», - добавил президент.