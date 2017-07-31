Президентские гранты достались регионам М. Стулов / Ведомости

В понедельник координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества подвёл итоги первого этапа работы.

Приём заявок на первый конкурс завершился 31 мая, всего было принято 6623 заявок - это на 40% больше, чем максимальное количество заявок суммарно на конкурс президентских грантов по всем операторам в прошлые годы. Всего 460 экспертов оценили 5888 допущенных заявок.

Главной особенностью конкурса этого года члены координационного совета считают значительную долю заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. Москва подала всего 23% заявок, ещё 5% - Санкт-Петербург, 72% заявок подано от остальных регионов.

В этом году заявки стало можно подавать в электронной форме, все документы можно предоставлять в виде электронных копий, упростилась также процедура подготовки отчетности - все будет сдаваться в электронном виде.

Заявки поступили от всех субъектов, кроме Магаданской области. Самыми востребованными темами стали охрана здоровья (976 заявок), поддержка научных и образовательных проектов (937), социальные проекты (817), сохранение исторической памяти (681), культурные проекты (579).

Главной целью было сделать конкурс более доступным в первую очередь для регионов, рассказал на заседании первый замруководителя администрации президента и председатель координационного комитета Сергей Кириенко. Он отметил беспрецедентную активность и абсолютное большинство заявок из регионов. «Сработала та догадка, которую обсуждали ранее, что нужно давать возможность подавать на малые гранты», - отметил Кириенко. «Мы правильно оценили потребность НКО, которым это оказалось важно, все это даёт свой результат». Президент 26 июля подписал документ об увеличении грантовой поддержки с 4 до 7 млрд руб., напомнил чиновник: «Мы можем спокойно подводить итоги, нет задачи экономить и натягивать».

Там, где были большие расхождения в оценках экспертов, проводились третьи экспертизы, рассказал председатель объединённого экспертного совета Андрей Клепач. Была плотная работа по регионам и постоянная работа колл-центра, специалисты до последнего момента помогали оформить заявки, отметил эксперт. Долгое обсуждение было по проходным баллам, есть предложение уточнить их на втором этапе конкурса, добавил Клепач. По его словам, в заявках есть большая доля софинансируемых проектов: примерно половина финансируется за счет собственных средств.