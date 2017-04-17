Раздачей президентских грантов НКО займутся эксперты частных фондов

В экспертный совет нового Фонда президентских грантов будет предложено войти руководителям крупнейших частных фондов, сообщил «Ведомостям» собеседник в администрации президента и подтвердил гендиректор фонда Илья Чукалин. Среди них Лариса Зелькова (благотворительный фонд Владимира Потанина), Елена Чернышкова (благотворительный фонд «Система»), Екатерина Чистякова (фонд «Подари жизнь»), Мария Морозова («Фонд Тимченко»). Возглавит экспертный совет зампред ВЭБа, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач. При нем в Минэкономразвития стартовала программа по поддержке НКО, это сильный экономист, неравнодушный к проблемам гражданского общества, объясняет Чукалин: «На него невозможно оказать давление в части лоббирования».

В экспертный совет также приглашены член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова, руководитель Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, глава Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, директор РСПП Елена Феоктистова, руководитель движения «Гражданское достоинство» Павел Вдовиченко.

«Состав экспертного совета детально обсуждался на координационном комитете, на сегодня ни одного согласия не получено, на этой неделе мы вышлем им приглашения. Совет должен начать работу к 31 мая», – поясняет Чукалин. Состав сбалансирован – в нем будут ученые, попечители культурных проектов, известные общественные деятели, обещает он: «В совет включались люди из частных фондов, так как требования к экспертизе у них гораздо строже».

В 2017 г. Фонд президентских грантов проведет два конкурса, первый начнется уже 17 апреля. Координационный комитет фонда будет заниматься стратегией, а экспертный совет – операционным управлением: в него должны войти 24 человека, они будут подбирать экспертов по 12 грантовым направлениям и оценивать заявки на конкурс. В фонде обещают, что средства будут распределяться гибко: совокупный объем поддержки по каждому направлению зависит от количества и качества заявок и заранее не закрепляется. Собеседник в администрации президента говорит, что особое внимание будет уделено онлайн-проектам, и надеется, что новый формат позволит принять участие заявителям с самых отдаленных территорий. В фонде также будут созданы особые условия для небольших проектов, запрашивающих грант до 500 000 руб., например возможность участия в нем организаций, созданных за полгода до проведения конкурса.