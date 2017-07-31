Безопасность в метро возможна без массового досмотра пассажиров - министр транспорта

В результате проверки Ространснадзор пришел к выводу, что ни одна станция метро Петербурга не соответствует критериям безопасности Е. Егоров / Ведомости

Министерство транспорта предпримет меры, которые смогут обеспечить безопасность пассажиров, избежав тотального досмотра на входе, сообщил сегодня после заседания координационного совета в Петербурге министр транспорта РФ Максим Соколов. «Проблема досмотра пассажиров в метро в Петербурге находится на моем личном контроле», - добавил он.

На прошлой неделе на четырех станциях петербургского метро действовал усиленный контроль. Всех пассажиров, на которых срабатывали рамки металлоискателей, отправляли на досмотр, а большие сумки и любую ручную кладь проверяли на рентгене. Из-за этого на входе на станции возникли очереди. В метрополитене объясняли эти меры требованиями транспортной безопасности и исполнением постановления правительства.

«Мероприятия, которые были разработаны для проверки пассажиров, и настройка оборудования на минимальное содержание металла должны были облегчить досмотр пассажиров; c учетом обращения руководителя петербургского метрополитена разберемся с этими вопросом и предпримем необходимые меры для того, чтобы эти мероприятия осуществлялись в достаточном режиме, но при этом обеспечивали основную задачу оказания услуг при пользовании пассажирами метрополитеном». - сообщил Соколов.

ГУП «Петербургский метрополитен» уведомило губернатора Петербурга и министерство транспорта РФ о неудачном опыте тотального досмотра пассажиров на станциях и попросило пересмотреть нормативную базу для этих правил, цитирует «Интерфакс» пресс-службу метро. В письме, которое руководство ГУП отправило губернатору ПетербургаГеоргию Полтавченко и министру транспорта Максиму Соколову, приводятся примеры и статистика проверенных на станциях людей, сообщается количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или закрывать их. Весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база, говорит представитель метрополитена. Сейчас служба безопасности в часы пик с помощью рентгена досматривают только пассажиров с крупным багажом, небольшие сумки проверяют с помощью ручного металлодетектора.

По итогам проверки, проведенной после теракта в метро 3 апреля, Ространснадзор признал петербургское метро небезопасным. По итогам проверки было вынесено 16 постановлений о привлечении к ответственности по статье 11.15.1 КоАП (нарушение требований в области транспортной безопасности). Среди основных претензий – низкая квалификация служб контроля на метрополитене (СКМ), отсутствие отдельных стационарных камер с аудиозаписью, которые бы фиксировали действия СКМ.

После проверки метрополитен усилил контроль. По постановлению правительства все станции метро должны работать в режиме тщательного досмотра, морально к этому надо быть готовым, сообщила на прошлой неделе представитель комитета по транспорту. Рамки металлодетектора срабатывают практически на всех пассажирах. Руководитель петербургского метрополитена Владимир Гарюгин рассказывал «Фонтанке», что ГУП обращался с просьбой рассмотреть вопрос о снижении чувствительности рамок, но получил отказ.

Метрополитен оспаривает в суде все постановления Ространснадзора. Ленинский районный суд Петербурга отменил три постановления Ространснадзора об административных наказаниях в отношении ГУП «Петербургский метрополитен», которые были выданы по итогам внеплановой выездной проверки безопасности, сообщила сегодня пресс-служба метрополитена. Суд признал, что Ространснадзор не уведомил метрополитен о проведении проверки и не согласовал проверку с прокуратурой, нарушил КоАП при составлении акта проверки и протоколов. Суд также признал незаконными действия Ространснадзора по привлечению метрополитена к ответственности за нарушения требований постановления Правительства РФ от 05.04.2017 № 410 (Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищённости объектов метрополитена). Других доказательств вины метрополитена кроме акта проверки у надзорного органа не было, утверждает пресс-служба метро.

«Таким образом, метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ», говорится в сообщении метрополитена. Получить комментарий Ленинского районного суда не удалось.