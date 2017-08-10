Муниципальный фильтр по-прежнему непроходим
- Анастасия Корня
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Центризбирком объявил об успешном завершении первого этапа кампании по выборам губернаторов, которые пройдут в сентябре в 16 регионах (см. врез). Более 70% выдвинутых кандидатов (от 14 партий) преодолели «злополучный так называемый фильтр», сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. «При всем нашем критическом отношении к этой норме факты таковы», – констатировала она. По результатам проверки подписей было отказано только Вячеславу Мархаеву (КПРФ) в Бурятии и Олегу Хораськину (партия «Великое Отечество») в Пермском крае. Эти кандидаты добросовестно прошли все процедуры, но у них обнаружились сдвоенные подписи (поддержавшие их муниципальные депутаты уже подписались за другого кандидата). «Муниципальный фильтр сыграл с ними злую шутку», – сокрушалась Памфилова. 18 человек просто не сдали документы и больше не появлялись. «В данном случае говорить о том, что им отказали в регистрации, не совсем корректно», – считает Памфилова, они сами отказались от участия.
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