Сотрудничающие с Катаром компании США не пострадают от бойкота арабских стан

Четыре страны Персидского залива заверили в этом Рекса Тиллерсона, узнал Reuters

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В июле целый ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в дела других государств Персидского залива Jonathan Ernst / AP

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет не будут наказывать американские компании, сотрудничающие с Катаром, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным агентства, в июле эти страны направили госсекратарю США Рексу Тиллерсону письмо, в котором заверили, что ценят сотрудничество с американскими фирмами и конфликт с Катаром на них никак не отразится.

Евросоюз получил от ОАЭ аналогичные «официальные ... устные заверения», рассказал источник в делегации ЕС в Эмиратах.

Посольство США в Абу-Даби отказалось комментировать эту информацию. Четыре арабских государства не смогли оперативно ответить на вопросы агентства. По словам одного из источников Reuters, не известно ни одного случая, когда американские компании подвергались санкциям за сотрудничество с Катаром.

Крупнейшие американские компании являются инвесторами стран по обе стороны конфликта, напоминает агентство. Некоторые из них так реорганизовали свой ближневосточный бизнес, чтобы Катару не приходилось отчитывался в штаб-квартиру в Дубае.

Саудовская Аравия еще во время майского визита президента Дональда Трампа в Эр-Рияд подписала контракты стоимостью в десятки миллиардов долларов с американскими компаниями.

В июле целый ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в дела других государств Персидского залива. Первыми это сделали Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ, за ними последовали Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова.