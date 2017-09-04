Строитель многоэтажек в Подмосковье обсуждал возведение башни Трампа в Москва-сити

ГК «Эксперт», в частности, строит многоквартирные дома в подмосковном Реутове ГК «Эксперт»

Вопрос о строительстве в Москва-сити Trump Tower, которая могла стать самым высоким небоскребом в российской столице, с компанией нынешнего президента США обсуждал Андрей Розов, владелец ГК «Эксперт». Имя Розова ранее не сообщалось в связи с проектом по возведению в Москве башни, который в Trump Organization обсуждали в конце 2015 – начале 2016 гг., в том числе когда Дональд Трамп уже объявил об участии в предвыборной кампании.

Проект не был реализован. О нем стало известно в последнее время из документов, которые юрист и вице-президент Trump Organization Майкл Коэн (сейчас он и личный адвокат президента США) представил в комитет по разведке палаты представителей конгресса. Этот комитет вместе с еще несколькими и специальным прокурором Робертом Мюллером проводят расследование на предмет вмешательства России в президентские выборы в США и возможных связей кампании Трампа с Россией.

Коэн, как выяснилось, даже отправлял письмо в пресс-службу Кремля на имя пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Розов работает в области, которая кажется мало соответствующей дорогим объектам недвижимости, возведением которых занимается Trump Organization. Сейчас ГК «Эксперт», в частности, строит многоквартирные дома в подмосковном Реутове. Ее объекты вызвали немало нареканий, в том числе из-за срывов сроков строительства, со стороны покупателей квартир, которые даже обращались в суд. Как следует из материалов на сайте компании, ГК «Эксперт» также строит школы, детские сады и коммерческую недвижимость.

Общее у Розова с Trump Organization также то, что он и сотрудничавший с Трампом девелопер российского происхождения Феликс Сэтер работали на Mirax Group Сергея Полонского.

В 2015 г. Сэтер предложил Trump Organization выдать лицензию на использование бренда Трампа для башни, которую предполагалось построить в Москве. В ней должны были располагаться дорогие апартаменты, роскошный отель, офисы. Об этом говорят люди, знакомые с этим предложением. По их словам, основным партнером на раннем этапе рассмотрения проекта был Андрей Розов; он от лица своей компании подписал с Trump Organization в октябре 2015 г. необязывающий договор о намерениях. Договор предполагал изучение вопроса о возможности строительства в Москве Trump Tower. Но дальше подписания договора дело не пошло.

Розов не ответил на звонки The Wall Street Journal в офис ГК «Эксперт». Представитель компании подтвердил, что «Эксперт» - компания Розова; однако ему ничего не известно о переговорах по поводу Trump Tower. По его словам, «Эксперт» не занимается подобными проектами.

Сэтер в заявлении подтвердил, что предлагал Trump Organization построить «самое высокое здание в Москве», однако не назвал российских партнеров.

Розов упомянут в документах, которые Коэн предоставил в комитет по разведке палаты представителей, говорит один из людей, знакомых с предложением Сэтера Trump Organization. Один из этих документов – копия подписанного в 2015 г. договора о намерениях, в котором стоят имена Трампа и Розова.

Коэн в заявлении для конгрессменов указал, что с московской девелоперской компанией «общался в основном» через Сэтера. По его уверению, проект в Москве «никак не был связан» с предвыборной кампанией Трампа. Коэн неоднократно обсуждал проект с Трампом, но в начале 2016 г. Trump Organization от него отказалась по, как уверяют Коэн и компания, причинам делового характера.

Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо Коэна с просьбой о содействии в строительстве Trump Tower, но не ответили на него, потому что такие вопросы не входят в компетенцию пресс-службы.

Сэтер, долгие годы сотрудничавший с Trump Organization в качестве консультанта, также помогал в международном развитии Mirax Group Полонского, включая такие проекты, как отель в Турции, особняк в Майами и перестройка исторического дома в Лондоне в восемь отдельных домов, следует из публичной информации о деятельности Сэтера и документов о проектах. Сэтер и Розов в 2008 г. вошли в правление Mirax (об этом, в частности, говорилось в сообщении компании для СМИ). Юрист Сергей Влади, который был вице-президентом Mirax, подтвердил, что Сэттер и Розов работали на Полонского. Сэтер «предлагал Полонскому множество идей, и, помню, он говорил что-то вроде того, что если нужно, он может связать его с Трампом, но Полонского это не интересовало», говорит Влади. По его словам, Полонский «был уверен в себе, он был лучшим девелопером в Москве, и Трам в качестве партнера ему был абсолютно не нужен».

Перевел Михаил Оверченко