Юрист Трампа обращался к Пескову по поводу строительства Trump Tower в Москве

Личный адвокат президента США Майкл Коэн, он же вице-президент Trump Organization, обращался к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову по поводу продвижения проекта строительства в Москве небоскреба Trump Tower. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двухстраничное заявление Коэна, которое он представил в комитет разведки Палаты представителей. Комитет параллельно с аппаратом спецпрокурора по России Роберта Мюллера расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Песков на электронное письмо Коэна не ответил.

Письмо Коэна Пескову было написано в январе 2016 г., через несколько месяцев после объявления Дональдом Трампом о начале своей предвыборной кампании. В своем заявлении Коэн рассказал, что работал над инициативой девелопера российского происхождения Феликса Сэтера. Пескову он писал по совету предпринимателя, поскольку проект потребовал бы согласования российского правительства. Накануне The Washington Post сообщала со ссылкой на переписку Сэтера с юристами Трампа о том, что предприниматель призывал политика посетить Москву. Он также намекал, что благодаря его усилиям российский президент мог бы сказать о Трампе «хорошие вещи».

Сам проект строительства Trump Tower в квартале Москва-сити начал обсуждаться осенью 2015 г. Там планировалось построить роскошный отель, офисы и кондоминиумы. Однако уже через несколько месяцев перестал рассматриваться всерьез. По данным WP, у проекта возникли сложности с землеотводом и разрешением на строительство.

Коэн отметил, что Трамп лично знал о проекте. 28 октября 2015 г. он подписал письмо о намерениях с московским разработчиком I.C. Expert Investment Co., а также дважды обсуждал с ним сделку. В Trump Organization уточнили, что компания не осуществила ни одного платежа в рамках сделки, а подписанное письмо не было обязывающим. Особенно компания подчеркнула, что у нее не было никаких «интересов в сфере недвижимости в России».