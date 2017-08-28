Строительство Trump Tower в Москве могло обсуждаться в период избирательной кампании Трампа

Девелопер российского происхождения Феликс Сэтер призывал действующего президента США Дональда Трампа в период его избирательной кампании посетить Москву, чтобы обсудить строительство Trump Tower. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники и переписку предпринимателя с юристами команды Трампа. Сам Сэтер намекал, что благодаря его усилиям российский президент Владимир Путин мог бы сказать о Трампе «хорошие вещи».

В письме, отправленном в ноябре 2015 г., Сэтер отмечает, что скоро Trump Organization отметит старт одного из своих крупнейших проектов, да и в истории рынка недвижимости, а Дональд Трамп – свою победу на выборах, рассказали собеседники издания. Эта переписка скоро будет отправлена в комиссию конгресса по расследованию российского вмешательства в американские выборы.

Трамп не воспользовался предложением Сэтера. Хотя инвесторы и Trump Organization подписали протокол о намерениях, их планы нарушили сложности в выделением земли и разрешением на строительство. Проект был свернут перед самым началом внутрипартийных праймериз в январе 2016 г.

Сэтер не единственный, кто звал Трампа в Москву в период его избирательной кампании. Ранее WP сообщала о том, что самый молодой советник Трампа Джордж Пападопулос в марте 2016 г. предлагал организовать встречу «с российским руководством, включая (президента России Владимира) Путина» для обсуждения американо-российских отношений при президенте Трампе». Такие письма, по информации издания, получили как минимум семь представителей предвыборного штаба. Впрочем, штаб этими предложениями также не воспользовался.