WP: Советник Трампа предлагал организовать встречу с Путиным перед выборами в США

Семь представителей предвыборного штаба Дональда Трампа в период его избирательной кампании на пост президента США получили письма с предложением организовать встречу «с российским руководством, включая (президента России Владимира) Путина». Электронные письма были разосланы самым молодым членом команды Трампа Джорджем Пападопулосом, пишет газета The Washington Post, ознакомившаяся с посланиями. Это произошло всего через три дня после того, как Трамп назвал свою внешнеполитическую команду, в марте 2016 г.

Пападопулос предлагал организовать «встречу между нами и российским руководством для обсуждения американо-российских отношений при президенте Трампе». Он заверял, что российские представители, с которыми он общается, приветствовали бы такую возможность.

Инициатива встревожила окружение Трампа. Сопредседатель штаба Сэм Кловис написал в ответ, что эту инициативу следует обсудить с партнерами по НАТО, прежде чем что-то планировать. А советник Чарльз Кубик указал, что встреча может нарушить условия американских санкций в отношении России, а также Акт Логана, запрещающий вести международные переговоры от имени правительства США лицам, не имеющим на то полномочий.

С марта по сентябрь Пападопулос отправил еще около десятка аналогичных запросов. Так, 27 апреля он писал советнику предвыборной кампании Кори Левандовски, что он получил «за последний месяц много звонков» об организации российской встречи. «Путин хочет принять команду Трампа, когда настанет время», – писал он 27 апреля.

Уже 4 мая Пападопулос переправил Левандовски сообщение от руководителя программы финансируемого российским правительством Совета по международным делам Ивана Тимофеева. Тот заверял, что официальные представители российского МИДа открыты для обсуждения визита Трампа в Москву и просят прислать официальное письмо с изложением тем встречи.

Руководитель избирательного штаба Пол Манафорт, в отношении которого сейчас ведется расследование о российском вмешательстве, заявлял, что «Россия очень хотела бы встретиться с мистером Трампом» и обращалась к нему для обсуждения этого вопроса. Манафорт ответил через своего соратника Рика Гейтса, оправив ему записку»: «Нам нужно, чтобы кто-то сообщил, что DT (Дональд Трамп) не предпринимает такие поездки».