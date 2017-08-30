Песков подтвердил получение письма по поводу строительства Trump Tower в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо юриста Дональда Трампа о содействии в строительстве Trump Tower в Москве, однако Владимиру Путину о нем не докладывали.

«Да, действительно, такой е-mail был, мы даже нашли его копию, у нас имеется», – заявил Песков. В письме говорилось, что «некая российская компания вместе с определенными лицами преследует цель по созданию в московском "Сити" небоскреба, но дела у них не идут, и они просят помочь с рекомендацией или продвижением этого дела», добавил пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что Владимиру Путину о сообщении не докладывалось, а само письмо осталось без ответа. «Но поскольку мы не реагируем на подобные бизнес-темы, это не является нашей работой, мы оставили это без ответа. Каких-то повторных обращений не было. Но мы, наверное, и на повторные не ответили бы, потому что это не наша работа», - сказал он.

Письмо юриста президента США Майкла Коэна (он же вице-президент Trump Organization) было адресовано самому Пескову. «То ли к сожалению, то ли к счастью мы никогда не встречались», - рассказал он. Песков подчеркнул, что не знаком и с бизнесменом Феликсом Сэтером, который якобы рекомендовал Коэну отправить письмо: «Они, наверное, обратились бы на мой адрес. Я еще раз повторяю: это общий адрес, который открыт для публики. А письмо было адресовано «господину Пескову».

По его словам, на почту пресс-службы президента приходит огромное количество обращений, которые не входят в компетенцию Кремля. Также пресс-служба отвечает и на большое число писем, связанных с деятельностью президента.

«Мы стараемся оперативно на них отвечать, разъясняя, опровергая, подтверждая, предоставляя информацию визуальную или иную, направляя в соответствующие ведомства. Но традиционно приходят и по тем вопросам, которые не входят в нашу компетенцию», - пояснил пресс-секретарь президента.