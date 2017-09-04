Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

Однако режиссеру разрешено покидать квартиру и совершать прогулки в районе проживания с 18.00 до 20.00 мск. Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения не менее 68 млн руб., до 19 октября. Однако режиссеру разрешено покидать квартиру и совершать прогулки в районе проживания с 18.00 до 20.00 мск, сообщает «Медиазона».

В ходе судебного заседания защита добивалась освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста под залог, обвинение настаивало на необходимости сохранения наложенной Басманным судом санкции.

«Я честный человек, я всегда занимался только искусством. Я не занимался политикой, не занимался бизнесом, не занимался личным обогащением. Я достаточно скромно живу, квартира, где я сейчас нахожусь, достаточно маленькая, она без балкона. Я не привык жаловаться, но все-таки прошу суд рассмотреть возможность применить ко мне иную меру, тем более [что домашний арест оставил меня] без возможности гулять и звонить даже адвокату», – обратился режиссер к суду.

Серебренников в суде заверил, что не имеет возможности скрыться от следствия. «Никакой возможности убежать, скрыться, тем более [сделать] что-то еще у меня в данный момент нет», – сказал режиссер.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа».

Следствие заявляет, что Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию которого в 2011–2014 гг. Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссером было создано АНО «Седьмая студия», сотрудники которого (в качестве обвиняемых в этом деле также фигурируют бывшие генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, уже давшая признательные показания) завышали смету мероприятий и представляли в Минкульт отчеты о потраченных в полном объеме средствах. Под видом оплаты данных договоров поступающие от министерства денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета их контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, уверяет следствие. Таким образом было похищено не менее 68 млн руб., но не исключено, что сумма может еще вырасти.

Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.

23 августа за Серебренникова поручились 39 человек, среди которых известные актеры, режиссеры, журналисты и общественные деятели. В том числе: актриса Чулпан Хаматова, певец Филипп Киркоров, журналисты Иван Ургант и Андрей Малахов, директор Большого театра Владимир Урин. Сегодня в Мосгорсуде стало известно, что еще десятки деятелей культуры поручились за режиссера.

«Это действительно цвет нашего искусства, и у этих людей помимо заслуг перед культурой есть еще и интуиция. Они ходатайствуют, потому что знают, что предъявленные мне обвинения и то, кем я являюсь на самом деле, – это противоречит друг другу. Они не монтируются», – приводит «Медиазона» слова Серебренникова о поручившихся за него людей.