Полиция задержала 20 человек у посольства Мьянмы в Москве

Дипмиссия взята под усиленную охрану Максим Стулов / Ведомости

Сотрудники полиции в Москве задержали возле здания посольства Мьянмы 17 человек за нарушение общественного порядка, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «За различные правонарушения около здания дипломатической миссии Мьянмы задержаны 17 человек, среди них 15 мужчин и две женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа», - пояснил источник. По его словам, сейчас около здания дипмиссии находятся еще не менее 25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану. Около посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН московского управления Росгвардии.

«4 сентября за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская задержаны 20 граждан. Все они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», - позже сообщили в пресс-службе МВД по Москве.

По словам сотрудника МВД, в отношении 17 человек составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В воскресенье, 3 сентября, возле здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице прошел несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа (мусульмане). По информации пресс-службы управления МВД по Москве, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Как пишут местные СМИ, власти Бангладеш в понедельник задержали и выслали в Мьянму около 2000 представителей народности рохинджа. Береговая охрана задержала беженцев в ходе рейдов на острове Сент-Мартин, самой южной точки Бангладеш, расположенной в Бенгальском заливе у побережья штата Ракхайн в Мьянме, откуда бегут рохинджа, сообщает «РИА Новости». Как сообщали СМИ, на митинг вышли не менее 800 участников.

«Задержанные были отправлены обратно в Мьянму на рыболовных судах», — заявил представитель властей округа Кокс-Базар Мохаммед Али Хоссейн. Помимо этого у задержанных были изъяты девять лодок, с помощью которых беженцы переправлялись на остров. Среди депортированных были женщины, дети и пожилые люди.

Рохинджа проживают в Мьянме в основном в штате Ракхайн. Власти республики отказываются признавать их гражданами страны, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне часто происходят вооруженные конфликты на религиозной почве, столкновения возникают между мусульманами и местными буддистами.

На данный момент в штате Ракхайн минобороны Мьянмы проводит операцию против исламских радикалов. Операцию решили провести после того, как боевики-рохинджа 25 августа устроили серию терактов возле полицейских постов и казармы в штате Ракхайн. С конца августа в ходе конфликта погибли почти 400 человек: 370 боевиков и не менее 15 военнослужащих.

Десятки тысяч беженцев на границе в Бангладеш находятся без продуктов питания и медикаментов, уточняет CNN.

Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве