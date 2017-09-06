Два члена хакерской группы «Шалтай-Болтай» получили по три года колонии

Члены хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков (в центре) и Александр Филинов Илья Питалев / РИА Новости

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии двух участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова. Он признал их виновными в незаконном доступе к компьютерной информации, сообщает в среду, 6 сентября, ТАСС.

Во время прений сторон прокурор попросил признать подсудимых виновными и назначить Филинову и Теплякову наказание в виде двух с половиной и трех лет колонии поселения соответственно, отмечает «Интерфакс».

Хакеры обвинялись в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Защита Филинова утверждала, что Тепляков, который ранее признал свою вину, просил рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Но Филинов не согласился с этим, так как свою вину он не признавал.

Лидер группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев (известный под псевдонимом Льюис) 6 июля был приговорен Мосгорсудом к двум годам колонии общего режима. Он пошел на сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Тем не менее его защита решила оспорить приговор, так как считает назначенный срок чрезмерным. Аникеев был арестован в ноябре 2016 г. Впоследствии были арестованы и Тепляков с Филиновым. Еще один член группы Александр Глазастиков скрылся за рубежом.

По данным правоохранительных органов, «Шалтай-Болтай», или «Анонимный интернационал», специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и перепродаже полученных данных. Среди возможных потерпевших называли пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову, замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко. Оба заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе. Потерпевшими по делу официально признаны телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков.

По данным «Росбалта», лидер группы «Шалтай-Болта» Аникеев в 1990-е гг. числился в разных СМИ и обладал талантом разведчика: чтобы добывать документы, он выпивал с нужными людьми, подкупал их и даже крутил романы с их секретаршами. Способы добычи информации не отличались особой технологичностью и за долгие годы работы почти не изменились. В первую очередь «Шалтай» использовал фишинг. Кликая по ссылке, жертва становилась заложником вредоносной программы, которая затем доставала данные из почты. Источники «Росбалта» говорили, что «Шалтай» также получал доступ к содержимому смартфонов при помощи фальшсоты (если речь шла о мобильном интернете) или лже-WiFi (если человек подключался к WiFi). Собеседники «Ведомостей», знакомые с деталями расследования, это подтверждали.