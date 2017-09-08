В Бразилии вышел боевик об антикоррупционной операции «Автомойка»

Трехлетнее расследование, приведшее к крупнейшему штрафу в мировой истории, импичменту одного президента и осуждению другого, еще не закончено

Создатели фильма «Федеральная полиция: закон един для всех» (на фото) планируют снять продолжение, так как антикоррупционное расследование может преподнести новые сюрпризы Ique Esteves

Бразильский продюсер Томислав Блазиц готовился снимать свой первый экшн, когда в 2015 г. в стране начали разворачиваться гораздо более захватывающие события - антикоррупционная операция, известная как «Автомойка». Такая реальность превосходит любой вымысел, решил Блазиц. СМИ сообщали о коррупционных схемах на миллиарды долларов, полицейских рейдах, в ходе которых были обнаружены предметы искусства и роскошные спортивные автомобили, в газетах и на телеэкранах появились акулы бразильского бизнеса в непривычном для себя амплуа – обвиняемых в крупных взятках и приговоренных к длительному тюремному заключению.

Блазиц переключился на эту тему, и два года спустя в прокат выходит его новый фильм, основанный на событиях, преобразивших политический и корпоративный пейзаж Бразилии. С четверга фильм «Федеральная полиция: закон един для всех» показывают около 1000 бразильских кинотеатров, идут переговоры о прокате фильма в США, Европе и Азии.

Несмотря на то что коррупционный скандал подробно освещался в СМИ, Блазиц решил, что его драматическая интерпретация с элементами экшна будет интересна зрителям. «Это фильм о всей нашей жизни. Это триллер. Это развлекательное кино, но и сигнал всем нам задуматься. Цель фильма - заставить общество размышлять. Мы не судим. Но у людей есть право знать, что произошло», - рассказывает продюсер.

В реальности слава борцов с коррупцией досталась группе прокуроров, получивших образование в США, а в фильме эта история показана глазами провинциальных полицейских. В нем есть погони, перестрелки и элементы мелодрамы. Создателей фильма консультировала федеральная полиция, бразильский аналог ФБР.

Критик Луис Карлос Мертен недавно писал в газете O Estado de S. Paulo, что у фильма есть потенциал собрать хорошую кассу, поскольку коррупционный скандал выйдет на первый план в свете выборов президента Бразилии в 2018 г. Другой критик Марден Мачаду заявил, что фильм слишком упрощает историю и не показывает таких реальных дилемм, как, например, нужно ли публиковать тайные записи разговоров политиков. Полицейские в фильме, по его словам, показаны как непогрешимые герои, избавленные от сложных с этической точки зрения выборов.

«Мне было грустно и стыдно видеть Бразилию такой», - говорит 43-летняя Ана Ксавье, посмотревшая фильм в четверг в Сан-Паулу. Ей показалось, что в фильме вся вина за коррупцию возлагается только на Рабочую партию; она была правящей при президенте Дилме Руссефф, которой в 2016 г. был объявлен импичмент. Вместо этого, по мнению зрительницы, все бразильцы должны объединиться против нарушений закона. «Бразильцы всегда ищут способ обойти правила», - заметила Ксавье, указав на зрителей, пытавшихся купить билеты на сеанс без очереди.

Сюжет фильма в целом основан на реальных событиях и начинается с перехвата крупной партии кокаина. Это приводит следователей к человеку, отмывающему деньги, который, как стало известно властям, приобрел автомобиль за $80 000 для топ-менеджера государственной нефтяной компании. В результате следователям удалось раскрыть целую систему получения выгодных госконтрактов за взятки и возбудить дела в отношении бывшего и нынешнего президентов, более 100 депутатов парламента и десятков топ-менеджеров.

Такой сложный сюжет и изображение жизней реальных людей, в отношении которых ведется уголовное расследование, требуют особой осторожности. Адвокаты бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в июле приговоренного к почти 10 годам тюрьмы за коррупцию, пообещали подать в суд, если обнаружат, что создатели фильма получили доступ к конфиденциальным материалам дела. Да Силва вину не признал.

«Я раньше никогда не работал над фильмом вместе с таким количеством юристов», - говорит Блазиц, известный прежде по нескольким безобидным комедиям.

Сделать фильм о коррупции было непросто еще и потому, что скандал разделил бразильское общество на тех, кто поддержал расследование, и тех, кто выступил против него. «Люди радикализировались, разбились на два противоположных лагеря», - говорит актер Брюс Гомлевски, сыгравший одну из главных ролей.

Один из эпизодов фильма воссоздает события 2015 г. - обыск в доме бывшего генерального директора строительной корпорации Odebrecht Марселу Одебрехта. Полицейский преследует миллиардера по его роскошному дому, чтобы отобрать мобильный телефон, прежде чем топ-менеджер сможет удалить сообщения, впоследствии раскрывшие масштабы скандала и приведшие к обвинительному приговору в отношении Одебрехта.

Кульминация фильма - события мартовского дня 2016 г., когда власти задержали да Силву. Кортеж черных внедорожников движется по предрассветным улицам Сан-Паулу, следователи врываются в апартаменты да Силвы и везут его в аэропорт, чтобы доставить на допрос. В это время активисты из Рабочей партии пытаются выломать двери и окна, чтобы спасти своего лидера.

По словам создателей фильма, они уже начали работу над сиквелом, в котором расскажут продолжение истории. Как она закончится, можно только гадать, признает режиссер: «Реальность захватывает нас врасплох каждый день».

Перевела Надежда Беличенко