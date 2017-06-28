Бразилия снова судит президента

Генпрокурор Бразилии во вторник попросил Верховный суд предъявить президенту Мишелу Темеру обвинения в коррупции Eraldo Peres / AP

Генпрокурор Бразилии во вторник попросил Верховный суд предъявить президенту Мишелу Темеру обвинения в коррупции. По версии прокуратуры, Темер получил взятку в сумме примерно $150 000 от руководителя крупнейшего в мире предприятия мясной промышленности JBS S.A. Суд должен решить, отправлять ли дело в нижнюю палату парламента, которая по решению двух третей депутатов может начать процесс против главы государства. В этом случае президента отстранят от должности на 180 дней, его обязанности будет временно исполнять спикер нижней палаты. Окончательно Темер потеряет свой пост, если его признают виновным. Через эту процедуру год назад прошла президент Дилма Руссеф, которую и сменил Темер после объявленного ей импичмента. Президент все обвинения отрицает. Политический кризис усугубляется экономическим: в 2015 г. ВВП уменьшился на 3,8%, в 2016 г. – на 3,6%, это самое сильное и долгое падение за всю историю самой крупной страны Латинской Америки.

Шансы устоять у Темера есть, считает профессор Федерального университета Флуминенсе в Рио-де-Жанейро Маркус Ианони: у президента сейчас большинство в конгрессе и собрать голоса для начала расследования будет сложно. Помимо этого его поддерживают несколько влиятельных групп, отмечает эксперт: «В отличие от Дилмы за него крупные предприниматели, которые хотят с его помощью изменить трудовое законодательство и систему социальных выплат в свою пользу. Средний класс, особенно консерваторы, пока за всем этим наблюдает и не вмешивается, а ведь они, как и бизнесмены, в свое время были против Руссеф. Страной сейчас управляет коалиция правых и центристов, Руссеф же принадлежала к левому флангу». Позиции Темера не железны и, даже если этот раунд он выиграет, есть как минимум два серьезных фактора, играющих на его ослабление, продолжает Ианони. Во-первых, население не поддерживает Темера категорически и масштабные протесты, организованные оппозицией, будут его ослаблять. Во-вторых, прокурор готовит против Темера новые обвинения и голосование по каждому будет проходить отдельно, с каждым разом ослабляя желание поддерживать непопулярного президента. «Политическая ситуация сейчас крайне нестабильна и труднопредсказуема», – резюмирует бразильский эксперт.