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Илья Яшин заявил о победе «Солидарности» на муниципальных выборах в Москве А. Гордеев / Ведомости

Движение «Солидарность» во главе с оппозиционером Ильей Яшиным одержало победу в Красносельском районе Москвы на прошедших 10 сентября муниципальных выборах, сообщил политик в своем твиттере. «Итоги выборов в Красносельском: Солидарность - 7 мандатов, Единая Россия - 3. В обоих округах первые места наши. Полный разгром единоросов», - написал он. Ранее политик сообщал, о временном отключении электричества в красносельском избиркоме. В связи с этим там какое-то время не принимали протоколы с участков.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар, баллотировавшийся в Хамовниках, также сообщил о своей победе. «По протоколам с УИКов наша команда в 1-м округе Хамовников прошла целиком, я первый. ЕР не проходит вообще, в тч глава совета Гущина», - написал он на своей странице в Twitter.

В Басманном округе, по предварительным данным, победа осталась за оппозиционной тройкой – Виктором Котовым, Ильей Морозовым и Людмилой Штейн. Об этом сообщила Штейн в своих аккаунтах в соцсетях. «Мы победили. Все трое с большим отрывом. У меня 1153 голоса», - написала она. «Беспрецедентная история для путинской России и собянинской Москвы», - отметила Штейн в комментарии к фото протокола, благодаря своих избирателей в Facebook.

О своем переизбрании в Печатниках в твиттере сообщил Максим Мотин.

Успехи оппозиции отмечает своем в твиттере один из координаторов ее кандидатов Максим Кац. По предварительным данным, в «Академическом» районе оппозиционеры взяли 10 из 12 мандатов. В Тверском районе – 9 яблочников против одного единоросса. В Гагаринском районе при обработке более половины данных, побеждали исключительно самовыдвиженцы, сообщал он.

В Гагаринском районе голосовал президент Владимир Путин. В Краснопресненском, где голосовал мэр Москвы Сергей Собянин, по итогам обработки 70-80% бюллетеней, также побеждали представители оппозиции.

На Арбате, по предварительным данным у оппозиции и власти пока равное представительство. «У нас отобрали большинство резиновой квартирой в главном здании Минобороны. В итоге 5 на 5 вместо 9 на 1», - прокомментировал происходящее Кац.

В «Яблоке» еще в 23.00 заявили о том, что у партии будет большинство в муниципальных советов трех районов - Гагаринском, Хамовниках и Якиманке. Всего же на это время в муниципалитеты проходило более 50 кандидатов. В пресс-релизе партии приводится мнение оппозиционера Дмитрия Гудкова о том, что «Яблоко» стало «второй политической силой в Москве».

Ранее «Яблоко» призывало к отставке руководителя Мосгоризбиркома из-за рекордно низкой явки. Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов оценил итоговую явку в 14-15%, приводит его слова «Интерфакс». Он признал, что среди победителей есть представители «Яблока», КПРФ, других партий и самовыдвиженцы, отметив при этом, что кандидаты от «Единой России» идут с большим отрывом. В качестве кандидатов на выборах были зарегистрированы 7665 человек.