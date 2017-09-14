В «Ренейссанс констракшн» прошел обыск по делу о выводе средств из России

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Уголовное дело возбуждено не в отношении руководства и сотрудников «Ренейссанс констракшн», оно касается компаний, с которыми мы никогда не работали Евгений Егоров / Ведомости

12 сентября в компании «Ренейссанс констракшн» были проведены оперативно-следственные действия в рамках возбужденного следственной службой УФСБ уголовного дела, сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В компании подтвердили проведение обысков вечером 12 сентября в бизнес-центре на ул. Шателена. Были изъяты документы и оборудование (серверы), добавил представитель компании.

Уголовное дело возбуждено не в отношении руководства и сотрудников «Ренейссанс констракшн», оно касается компаний, с которыми мы никогда не работали, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Ренейссанс констракшн» Андрей Власенко, не назвав их.

Изъятие сервера, по словам Власенко, может стать причиной задержки с перечислением налогов и выплатой зарплаты сотрудникам. Неадекватная информация порочит репутацию компании в глазах партнеров и контрагентов, наносит моральный и коммерческий ущерб, добавил Власенко.

Дело возбуждено по факту вывода средств из России, это п. 1 ст. 193 УК РФ, говорит источник в правоохранительных органах. Данная статья (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупных размерах) предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. По словам источника, могло быть незаконно выведено до 100 млрд руб. «Статья новая, работает несколько лет, обширной судебной практики по этому поводу нет», - говорит адвокат петербургской коллегии адвокатов Натэла Васильева. Вероятно, в процессе изучения изъятых документов могут выплыть иные нарушения, не исключает она.

«Ренейссанс констракшн» основана в Петербурге в 1993 г., это ведущая компания «Холдинга Ренейссанс». За свою историю реализовала более 500 проектов общей площадью свыше 15 млн кв. м. Портфель заказов около $7 млрд. В компании работают свыше 56 000 человек в 24 странах, сказано на ее сайте.

По данным «СПАРК-Инерфакса», выручка АО «Ренейссанс констракшн» в 2015 г. составляла 28,97 млрд руб., а в 2016 г. - 17,5 млрд руб. Чистая прибыль 826,16 млн руб. и 23,1 млн руб. соответственно. В числе проектов на сайте компании указаны заводы для Avon и Rehau, «Мега Белая дача», башни «Эволюция» и «Федерация», ТРК «Авиа парк», ТЦ «Европолис», ТРЦ «Галерея», «Мега Дыбенко», ТРЦ «Июнь», ТРК «Гранд Каньон» и др.

Самый большой контракт компании в России - строительство «Лахта центра» в Петербурге. Компания заключила его с ООО «Общественно-деловой центр «Охта» (структура «Газпрома», переименована в АО «МФК Лахта центр» ) в 2014 г. Работы по проекту «Лахта центр» ведутся в штатном режиме, до появления подтвержденной информации делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно, сообщили в пресс-службе «МФК Лахта-центр». «У нас существует стратегия работы с рисками, в том числе и в части форс-мажоров с генеральным подрядчиком, - говорится в сообщении компании. - Для исключения абсолютной зависимости от основного исполнителя была разработана система пакетного контрактования, когда работы ведутся по отдельным договорам, заключаемым последовательно. Рабочую документацию разрабатывает Samsung Construction, соответствие проекту помимо заказчика контролирует AECOM. Таким образом достигается всесторонний контроль международными профессиональными организациями». Все платежи по проекту «Лахта центр» перечисляются в срок, в рублях в соответствии с заключенными контрактами по отдельным видам работ, сообщили в пресс-службе «Лахта-центра». Завершение строительства «Лахта Центра» намечено на 2018 г., высота башни составит 462 м.

«Ренейссанс констракшн» принадлежит участок на намыве Васильевского острова, предназначенный для строительства ТЦ. Права на реализацию жилого проекта на втором участке компания продала группе ЛСР в июле 2017 г.

В июне 2017 г. на ПМЭФ компания подписала два соглашения с администрацией Петербурга. Первое предполагает участие в проектах на 15 млрд руб. - по развитию туризма, здравоохранения и транспортно-логистического комплекса, второе - проекта по созданию города-спутника «Южный», инвестором и генеральным подрядчиком которого планировал выступить «Ренейссанс констракшн», сказано на сайте администрации.