Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: ЛСР выходит к заливу
ЛСР построит на намыве Васильевского острова в Петербурге 500 000 кв. м
Инвестиции оцениваются в 40 млрд руб.
- Валерия Лебедева,
- Мария Буравцева
- / Ведомости
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Намывать землю на участках ЛСР будет сам и намерен сделать это не позднее середины 2019 г., в том же году планируется приступить к строительству
Евгений Егоров / Ведомости
Группа ЛСР купила участки в южной части намывных территорий Васильевского острова вдоль первой линии Финского залива, сообщил девелопер. Площадь участков – около 34 га. ЛСР планирует построить 500 000 кв. м жилья высокого класса комфортности. Намывать землю на участках девелопер будет сам и намерен сделать это не позднее середины 2019 г., в том же году планируется приступить к строительству.
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