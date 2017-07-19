ЛСР построит на намыве Васильевского острова в Петербурге 500 000 кв. м

Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: ЛСР выходит к заливу

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Намывать землю на участках ЛСР будет сам и намерен сделать это не позднее середины 2019 г., в том же году планируется приступить к строительству Евгений Егоров / Ведомости

Группа ЛСР купила участки в южной части намывных территорий Васильевского острова вдоль первой линии Финского залива, сообщил девелопер. Площадь участков – около 34 га. ЛСР планирует построить 500 000 кв. м жилья высокого класса комфортности. Намывать землю на участках девелопер будет сам и намерен сделать это не позднее середины 2019 г., в том же году планируется приступить к строительству.