Голосование по месту пребывания оказалось популярнее выборов по открепительным

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Голосование по месту пребывания пользовалось у избирателей популярностью, считает ЦИК Maria Tsvetkova / REUTERS

В среднем на региональные выборы 10 сентября пришли 30–35% избирателей, тогда как из числа тех, кто открепился по новым правилам и был включен в списки по месту пребывания, по предварительным данным, проголосовали около 70%, сообщил в пятницу зампред Центризбиркома Николай Булаев. Точные цифры будут опубликованы позднее, пообещал он. На выборах в Госдуму-2016 до участков добрались около 65% избирателей, получивших открепительные удостоверения.

Голосование по месту нахождения было впервые опробовано 10 сентября в 20 регионах. Не позднее чем за пять дней до голосования избиратель мог подать соответствующее заявление через портал госуслуг, в МФЦ или территориальный избирком и проголосовать на выбранном им участке, а после этого срока он получал заявление со специальной отрывной маркой и мог голосовать на одном из спецучастков.

Новый порядок не позволяет проследить за миграцией избирателей: на портале ГАС «Выборы» размещается только информация об открепившихся и внесенных в новые списки гражданах, а этого недостаточно, отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. По его словам, по сравнению с открепительными, которые заносились в протокол, стало даже хуже: число голосовавших по месту пребывания там не фиксируется, а калькуляция если и ведется, то непрозрачно: прошла уже неделя с выборов, а этих данных никто не видел. К тому же цифры ЦИК по числу заявлений (см. врез) расходятся с подсчетами самого «Голоса»: по данным сайта izbirkom.ru, заявления не позднее чем за пять дней до выборов подали 183 464 человека, а марочные заявления – еще 19 427, при этом число избирателей, исключенных из списков, на 4492 человека превысило число включенных в списки.

Сколько их было 223407 избирателей, по данным на 10 сентября, подали заявления о голосовании по месту пребывания. 21 928 из них определились в последние четыре дня и получили заявления со спецмарками

Сбои в этой системе были, но, похоже, не носили массового характера, говорят в «Голосе». Так, жительница Рязани, как рассказала координатор местного отделения София Иванова, в порядке эксперимента подала заявление об откреплении сразу в два МФЦ и получила два талона на включение в списки на участках № 1011 и 1012. 10 сентября она проголосовала на участке № 1011, после чего ей были готовы выдать бюллетень и на втором участке, но она сама отказалась, заявив, что не хочет нарушать закон. Из десятка активистов «Голоса», пытавшихся проверить эффективность новой системы, проделать подобное удалось только одному, признается Иванова. Она сама, например, сначала подала заявление в ТИК, а потом получила еще и открепление с маркой, но на участке, куда ее приписали, члены комиссии сообщили, что голосовать там она не вправе и как получившая марку может это сделать только на спецучастке.

В 20 регионах зафиксировано лишь 22 случая, когда гражданин попал в списки сразу на двух участках, говорит Булаев. Это был сбой программы, она уже скорректирована и новых сбоев не будет, уверен он. Подсчеты «Голоса» зампред ЦИК комментировать не стал, посчитав их некорректными. ЦИК тоже зафиксировал разницу между включенными в списки и исключенными из них (на 10 сентября – около 4000 человек), но это связано с особенностями работы программы: она была сформулирована настолько жестко, что не пропускала ни одной ошибки, объясняет Булаев. И если при вводе адреса возникал хотя бы один отличающийся символ, избиратель уже не мог быть идентифицирован. Но это исправят и программа станет более гибкой, резюмирует он.