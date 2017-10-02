Политика
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Ольга Чуракова
Власть
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Госдума выходит на телеэкран

Расходы на Госдуму вырастут из-за затрат на телеканал о депутатах

Он заработает с января 2018 года

Расходы на содержание Госдумы в ближайшие три года вырастут, следует из внесенного в палату в пятницу проекта федерального бюджета. В 2018 г. Дума получит 10,9 млрд руб., в 2019 г. – 10,8 млрд и в 2020 г. – 12,5 млрд руб. (в 2017 г. бюджет составит 9,2 млрд). Увеличение расходов связано с субсидиями парламентскому телевидению (344 млн руб. в 2018 г. и 216,8 млн в 2019 г.) и «Парламентской газете» (суммарно 9,5 млн руб. в 2018–2019 гг.), сказано в пояснительной записке.

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