Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Госдума выходит на телеэкран
Расходы на Госдуму вырастут из-за затрат на телеканал о депутатах
Он заработает с января 2018 года
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Дума – это прежде всего театр, а только потом законодательный орган, считает политолог Федор Крашенинников
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Расходы на содержание Госдумы в ближайшие три года вырастут, следует из внесенного в палату в пятницу проекта федерального бюджета. В 2018 г. Дума получит 10,9 млрд руб., в 2019 г. – 10,8 млрд и в 2020 г. – 12,5 млрд руб. (в 2017 г. бюджет составит 9,2 млрд). Увеличение расходов связано с субсидиями парламентскому телевидению (344 млн руб. в 2018 г. и 216,8 млн в 2019 г.) и «Парламентской газете» (суммарно 9,5 млн руб. в 2018–2019 гг.), сказано в пояснительной записке.
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