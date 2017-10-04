Минобороны объяснило запрет военным писать о себе в соцсетях

Подобные запреты давно существуют в армиях развитых стран, вовлеченных в конфликты Максим Стулов / Ведомости

Военным-контрактникам могут быть запрещены публикации в интернете о себе и других военнослужащих. Разъяснение причин этого было опубликовано Минобороны в среду на портале проектов нормативных актов.

Военным предложено запретить публиковать фото, видео, данные геолокации и другую информацию, позволяющую установить ведомственную принадлежность и местонахождение их и других служащих, а также сообщать о своей служебной деятельности и деятельности частей и организаций, в которых они служат. Запрет необходим «в целях повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства», сказано в пояснительной записке к инициативе.

Публикации военнослужащих все чаще используют как спецслужбы отдельных государств, так и террористические и экстремистские организации - «для информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира», поясняет Минобороны. Ранее такой запрет уже был введен для сотрудников ФСБ и ФСО, напоминают авторы проекта. Само Минобороны в мае обнародовало законопроект, обязывающий военных (как контрактной, так и срочной службы) регулярно отчитываться перед руководством об аккаунтах в соцсетях - такая обязанность уже введена для госслужащих.

Подобные запреты давно существуют в армиях развитых стран, вовлеченных в конфликты, - например, в Израиле и Великобритании, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По словам источника в спецслужбах, в российской ситуации чаще всего такие публикации используются проукраинскими активистами и спецслужбами для доказательств участия российских военных в войне на Донбассе, однако уже есть примеры - такие же, как в германском бундесвере, - целенаправленной вербовки (и приговоров по таким эпизодам) контрактников российской армии ближневосточными террористическими организациями.

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