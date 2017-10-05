Белковский сообщил об обысках у него дома по делу ЮКОСа

«Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании», — заявил Белковский Д. Гришкин / Ведомости

Политолог Станислав Белковский сообщил, что у него дома утром 5 октября прошли обыски по делу ЮКОСа. Он сказал это телеканалу «Дождь». 28 сентября политолог и телеведущий объявил, что собирается выдвинуться в президенты России.

Ранее в этот день стало известно об обысках по делу ЮКОСа у активистов организации «Открытая Россия», созданной бывшим руководителем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Следственный комитет сообщил, что проверяет финансирование участников организации и подозревает, что их работа оплачивается деньгами, ранее похищенными у ЮКОСа. Обыск у Белковского подтвердила «Ведомостям» координатор правозащитного отделения «Открытой России» Полина Немировская. По ее словам, у политолога изъяли все телефоны и компьютер. Она отметила, что Белковский - единственный, кто не является сотрудником «Открытой России» и к кому в этот день пришли с обысками. Политолог писал колонки для сайта организации и читал лекции в клубе «Открытой России».

Следственный комитет утром прокомментировал обыски у «индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Ходорковскому М.Б., Невзлину Л.Б. и другим участникам возглавляемой ими группы», не называя имен тех, к кому пришли. Комментарий СКР был опубликован на сайте комитета в 10.33 мск. Белковский сообщил об обыске в середине дня.

Обыск начался в 9.42 мск и продолжался около трех часов, рассказал политолог «Дождю». Следователи изъяли из квартиры технику. По словам Белковского, в следственной группе было четыре человека и два бойца СОБРа с болгаркой.

«Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании», — заявил Белковский. По его мнению, следователям нужно сформировать «огромный массив материалов», который доказал бы, что доходы Ходорковского преступные и они отмывались группой людей. Он предположил, что к нему пришли, потому что кто-то сообщил, что он якобы имеет какое-то отношение к Ходорковскому.

По словам Немировской, обыски проходили с раннего утра в квартире у главного редактора сайта «Открытой России» Вероники Куцылло, у родителей председателя «Открытой России» Александра Соловьева, у руководителя проекта «Открытые выборы» Тимура Валеева, у 18-летней дочери главного редактора проекта Центр управления расследованиями Андрея Коняхина. Также обыски проводились в редакции «Открытой России», в офисах проектов «Открытые выборы», правозащитного проекта организации.

Проверки проводятся по делу, которое Главное следственное управление СКР расследует в отношении бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа «по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации, хищения акций и денежных средств ОАО «НК «ЮКОС», а также легализации денежных средств, вырученных от реализации похищенного». Следствие подозревает, что работа «Открытой России» в России может финансироваться за счет денег, вырученных от легализации ранее похищенного имущества ЮКОСа. Следствие проверяет обстоятельства хищения акций и денег ЮКОСа и выясняет судьбу похищенного «в связи с международными судебными разбирательствами», инициированными от лица бывших акционеров ЮКОСа Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited и «направленными на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более $50 млрд».

Комментируя свои планы, Белковский заявил «Радио Свобода», что каждый гражданин имеет право быть президентом. Разговор о том, что «нет никого с одной стороны кроме Владимира Путина, с другой стороны Алексея Навального», по его мнению, «противоречит фундаментальному устройству Российской Федерации». Для выборов ему не нужны никакие ресурсы или средства, он намерен вести кампанию доступными методами, излагать свою программу, которую считает «более чем серьезной». «В начале декабря я открыто попрошу администрацию президента собрать мне 300 000 подписей, потому что, на мой взгляд, это отвечает интересам государства, - объявил политолог. - Государство заинтересовано в разнообразии на выборах, в том, чтобы создать интригу, в том, чтобы представители разных взглядов были представлены, тогда ничего не стоит администрации президента дать мне 300 000 подписей и позволить меня зарегистрировать».

В эфире «Дождя» он сказал, что побеждать на выборах он намерен «морально, прежде всего». Говоря о программе, он сказал, что считает, что Россия должна стать парламентской демократией в форме конституционной монархии, эта форма правления зарекомендовала себя в Европе.