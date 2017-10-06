Путин нашел Орловской области политика вместо «технократа»

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Опыта управления территориями у Клычкова нет, но есть почти 10-летний опыт управления фракцией КПРФ в Мосгордуме Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин принял в четверг отставку одного из двух губернаторов-коммунистов. Родину председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова – Орловскую область досрочно покинул Вадим Потомский (еще один коммунист – Сергей Левченко управляет Иркутской областью). Он уже назначен заместителем полпреда президента в ЦФО, сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До выборов нового губернатора в сентябре 2018 г. врио назначен другой коммунист – Андрей Клычков.

Большевик и царь Широкую известность Потомский получил после того, как в оправдание царя Ивана Грозного заявил, что тот не убивал своего сына – он умер от болезни по пути из Москвы в Петербург (который был основан более чем век спустя). Памятник Грозному был установлен в Орле по инициативе губернатора.

Потомский руководил Орловской областью четыре года, почти полный губернаторский срок, работал успешно, потому получил новую должность на федеральном уровне – не использовать полученный им опыт было бы неправильно, убежден пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко. Назначению Клычкова наверняка предшествовали консультации с Зюгановым – тот ценит Клычкова и всегда его поддерживал, говорит Ющенко. Опыта управления территориями у Клычкова нет, но есть почти 10-летний опыт управления фракцией КПРФ в Мосгордуме, напоминает собеседник. Кроме того, у Клычкова большой опыт полевой работы с людьми во время предвыборных кампаний, считает Ющенко. Собеседник, близкий к Кремлю, говорит, что Клычкова назначили в Орел, чтобы он не мешал выборам в Москве.