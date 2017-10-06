Под Владимиром поезд протаранил заглохший на переезде автобус

Столкновение произошло в 3.29 мск на железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области МЧС

Во Владимирской области в ночь на пятницу пассажирский автобус с казахстанскими номерами столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Погибли, по разным данным, от 16 до 21 человека. В районе катастрофы ограничено движение поездов и автомобильное движение. По факту возбуждено уголовное дело.

Столкновение произошло в 3.29 мск на железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области, сообщает областное управление МВД. По предварительной информации полиции, автобус Mercedes сломался, когда находился на железнодорожном переезде. Пути он пересекал на запрещающий сигнал светофора, отмечает управление. Погибли люди, находившиеся в салоне.

В автобусе были граждане Узбекистана, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Владимирской области Маргарита Шляхова. Двое водителей были гражданами Казахстана, один из них погиб, сообщил руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков. По данным МИДа, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя. Источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ДТП сообщает, что там было 57 пассажиров и водитель.

Автобус заглох на рельсах, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Переезд был оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией, дежурный включил заградительный сигнал о преграде на пути, информирует МЖД. «Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным», - отмечается в сообщении. Впрочем, в оперативном штабе на месте ДТП допускают, что водитель правила не нарушал.

По предварительным данным оперативного штаба по ликвидации ЧС, водитель ПДД не нарушал, автобус просто заглох на переезде, сообщил «Интерфаксу» источник в штабе. Основной версией столкновения рассматривается неисправность автобуса, сказал он. Техническое состояние машины не позволяло использовать его для перевозки пассажиров.

МЧС

Пассажиры автобуса пытались его вытолкать с переезда, рассказал ТАСС глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов. По его словам, в автобусе были «гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы», «автобус старый, заглох на железнодорожных путях». По словам выживших, они увидели приближающийся поезд, из автобуса вышли 34 человека и попытались сдвинуть его с места, но им это не удалось, рассказал чиновник. «Автобус с казахскими номерами. В ДТП погиб один из водителей, второй остался жив», - добавил он.

Поезд, по его словам, с рельсов не сошел. «Движение в данный момент перекрыто по автомобильной дороге», - сообщил Аракелов. Информированный источник «Интерфакса» сообщал утром, что в районе катастрофы перекрыто движение поездов в обе стороны. В пресс-релизе МЖД говорится, что перекрыто движение только по одному железнодорожному пути.

В столкновении погибли 19 человек, сообщил «Интерфаксу» директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин. Он добавил, что госпитализированы пять человек, двое мужчин и двое детей находятся в реанимации. В живых остались 34 человека, сказал Кирюхин. Источник в службе скорой помощи Владимирской области сообщил «Интерфаксу» о 20 погибших. Среди них трое детей. Следственный комитет заявил, что, по предварительным данным, погибли 16 человек. Позднее источник «Интерфакса» в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии рассказал, что число погибших достигло 21 человека.

По факту началась доследственная проверка, сообщила «Интерфаксу» представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Елена Марковская. На место происшествия выезжал восточный транспортный прокурор Вадим Курсов, сообщила «Интерфаксу» представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. Затем она сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

Из-за случившегося президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров решил отказаться от участия в Российской энергетической неделе, сообщил ТАСС представитель компании. Топ-менеджер взял под личный контроль работу оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП и выяснение причин случившегося.

Министр транспорта Максим Соколов поручил Ространснадзору изучить все обстоятельства ДТП на месте аварии и создать специальную комиссию в связи со случившимся. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Министр провел переговоры с Олегом Белозеровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой и министром транспорта Казахстана Женисом Мухмудулы Касымбеком. Пострадавшим и семьям погибших Соколов выразил соболезнования.