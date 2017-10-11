Bloomberg назвал трех кандидатов на смену Медведеву

В Москве ускорились поиски нового премьер-министра Е. Егоров / Ведомости

В последнее время в российских верхах началась суета из-за лоббирования кандидата на смену премьер-министру Дмитрию Медведеву, который может оставить свой пост после выборов президента, пишет Bloomberg. Источники агентства в ближайшем окружении президента Путина говорят, что среди кандидатов в премьеры называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам собеседников агентства, ищут кандидата, который стал бы более решительным управленцем и смог бы оживить экономику России. Выдающиеся представители бизнеса и их союзники в правительстве уже начали изучение возможных кандидатов на участие в президентских выборах 2024 г., хотя это еще пока далекая перспектива, говорят источники.

Путин распустит правительство и назначит нового премьер-министра после победы на выборах 2018 г., отмечает агентство. Его выбор может стать знаком, кого он хочет видеть своим преемником, считает Bloomberg. Агентство рассматривает усиление напряженности в верхах на фоне раскола российских элит из-за дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Медведев и Улюкаев были давними соратниками, оба являются сторонниками свободного рынка, премьер отмечал, что дело против его министра оказалось «выше его понимания». В последнее время Медведева критикует российский бизнес за его неспособность ослабить контроль Игоря Сечина и других руководителей российских госкомпаний над российской экономикой, добавляет агентство.

Все 17 лет, пока Путин был у власти, он противопоставлял друг другу различные группы интересов, среди которых Bloomberg отдельно упомянул «силовиков». Это ветераны спецслужб, такие, как Сечин, которые выступают за экономический национализм, в отличие от сторонников ослабления контроля государства за экономикой. Сейчас позиции силовиков очевидно сильней, отчасти потому, что на фоне санкций и падения цен на нефть правительство было вынуждено сделать условия для работы госкомпаний более выгодными, чем были у частного бизнеса. Неясно, хочет ли Путин продолжить этот тренд, считает агентство. По словам его источников, все ждут результатов процесса над Улюкаевым в надежде, что вердикт укажет на возможные планы президента.

В апреле Bloomberg со ссылкой на двух соратников Медведева сообщал, что премьер больше, чем когда-либо, был обеспокоен своим политическим будущим. Есть вероятность, что премьер будет становиться все более уязвимым по мере приближения выборов президента в марте 2018 г., сказали тогда агентству два других источника, близких к Кремлю. Агентство также отмечало, что Медведев терял популярность, а также был публично обвинен в коррупции Алексеем Навальным. Раньше перед президентскими выборами Владимир Путин дважды внезапно отправлял в отставку премьер-министра, чтобы укрепить свои позиции перед голосованием, Медведев долгое время казался исключением из этого правила, напоминало агентство.

«Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и может обладать такой информацией», - прокомментировал эту публикацию пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Соратники Медведева связывали тогдашние проблемы премьера с политическими соперниками в Кремле, близкими к спецслужбам, и в том числе с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, утверждал Bloomberg. Сечин как сторонник доминирования государства в экономике не раз схлестывался с Медведевым и технократами в правительстве, которые поддерживают свободный рынок, а в 2016 г. «Медведев проиграл бой в попытке помешать "Роснефти" купить более мелкого конкурента у государства, когда Путин поддержал Сечина», - писало агентство.