Политика
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Анастасия Корня
Демократия

Центризбирком откажется от спецучастков на выборах президента

Это исключит подозрения, что при голосовании по месту пребывания будут созданы «двойники» и «фантомы»

К президентским выборам Центризбирком предложил скорректировать систему голосования по месту пребывания избирателей. Ее изменят по результатам прошедшей в сентябре избирательной кампании. Это следует из проекта порядка подачи заявления о включении избирателя в список по месту нахождения на выборах президента. Документ подготовили в ЦИК.

Главная новация, как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, - отказ от возможности для избирателей, «открепившихся» в последние три дня перед голосованием и получивших специальные заявления с отрывными марками, проголосовать на любом из специально выделенных для этой цели участков. В регионах, где в сентябре тестировалась такая система, таких спецучастков было 5-15% от общего количества. Это лишает избирателей необходимости «барражировать» по участкам и гарантирует отсутствие подозрений в создании двойников и фантомов, объяснил Булаев.

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