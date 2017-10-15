Оппозиция пытается договориться в Москве с «Единой Россией»

Власти ждали, что оппозиционеры получат по одному-два мандата в большинстве районов, признается человек, близкий к администрации президента Андрей Гордеев / Ведомости

Успехи оппозиции на муниципальных выборах в Москве 10 сентября обернулись кадровыми проблемами: в 21 районе депутаты до сих пор не могут избрать председателей советов, которые одновременно возглавляют муниципальные образования (МО). Например, в Хорошевском и Алексеевском районах избрание, для которого необходимы две трети голосов, блокируют находящиеся в меньшинстве единороссы, а в Замоскворечье и в Преображенском районе, наоборот, оппозиция. В пятницу прокурор Москвы Владимир Чуриков разъяснил, что в таких случаях новыми советами могут руководить прежние председатели, даже если они не избрались в новый созыв.

Там, где у оппозиции большинство, советы работают, говорит соруководитель проекта по выдвижению в местные депутаты Максим Кац. На встрече с рабочей группой единороссов обсуждалось, чтобы разблокировать ситуацию в части районов так, как выгодно оппозиции, а в части – как единороссам, рассказывает Кац: «Нам важно, чтобы в Зюзине главой стал Константин Янкаускас, а единороссам – чтобы в Замоскворечье был Николай Матвеев. Мы предложили, чтобы там, где блокпакет у оппозиционеров, они выбрали приемлемого главу из единороссов – и наоборот». Собеседник в «Единой России» подтверждает факт встречи: «Пока про конкретные решения говорить сложно, может быть, они будут на этой неделе. Есть компромиссные варианты по Черемушкам, Замоскворечью, но пока это неокончательные договоренности».

Власти ждали, что оппозиционеры получат по одному-два мандата в большинстве районов, признается человек, близкий к администрации президента: «Но они получили места в меньшем числе муниципалитетов, зато в части из них взяли большинство». Для оппозиции это тоже стало неожиданностью, говорит Кац: «В Щукине мы предполагали, что можем выиграть, поэтому были договоренности, кто возглавит совет». Для властей Москвы это не было сюрпризом, возражает собеседник в мэрии: «Скорее сюрпризом стало то, что мало мест получили коммунисты. Районы же, где большинство получили оппозиционеры, традиционно так голосуют». По этим вопросам имеют право высказывать позицию совет муниципальных образований и прокуратура, говорит представитель мэрии, а мэрия и управы готовы работать со всеми главами вне зависимости от их политической принадлежности.

Речь идет о сознательной стратегии властей Москвы, считает Янкаускас: «Мэрия начала кампанию по дезорганизации работы советов, чтобы показать – посмотрите, оппозиционеры избрались, но даже провести заседание не могут. Хотя все рабочие вопросы решаются и без главы совета». Вместо того чтобы деполитизировать ситуацию, власти, наоборот, создают конфликт, который может тянуться до зимы и привести к негативу перед президентскими выборами, добавляет депутат. Москве, напротив, невыгодно, чтобы в районе не было избранного главы – по сути, вопросы, за которые он отвечает, остаются в подвешенном состоянии, возражает собеседник в мэрии.

Ситуация не новая, в ряде районов она была и в 2012 г., напоминает политолог Александр Пожалов: «Отсутствие своего главы затруднит оппозиции внесение политизированных инициатив в Мосгордуму, но исполнять текущие полномочия в вопросах ЖКХ и благоустройства это не мешает». Но вывод из этой ситуации должны сделать и оппозиционеры, считает он: «Там, где шли районные команды, как в Гагаринском районе, сразу избрали нового главу. А в Хамовниках, где тоже нет ни одного единоросса, активисты со стажем и новички не могут договориться уже между собой». Значение должности главы совета для оппозиции связано с будущими кампаниями, добавляет эксперт: «Районы, где оппозиция победила или заняла половину мест, попадают в границы примерно 10 одномандатных округов на выборах в Мосгордуму. Поэтому пусть и символическое лидерство в районе они могут использовать для раскрутки перед выборами 2019 г.»