ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсации за дело «Ив Роше»

По мнению ЕСПЧ, в деле «Ив Роше» были нарушены права братьев Навальных на справедливый суд Евгений Разумный / Ведомости

Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также она обязана компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе на приговор по делу «Ив Роше». Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.

ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о печально знаменитой статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив – в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.

Суд отдельно отметил утверждения заявителей, что их преследуют по политическим мотивам с целью заставить Алексея Навального прекратить критику властей и помешать ему заниматься политикой. В ЕСПЧ считают, что российские суды обязаны хотя бы изучить эту жалобу и не отвергать ее как недопустимую.

В Минюсте России отметили, что суд «отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями» (цитата ТАСС). Неприемлемость жалобы в части заявления о политическом преследовании «была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования» и ЕСПЧ отказал заявителям в части этой претензии еще на стадии коммуникации, отметили в пресс-службе министерства.

Минюст также выразил несогласие с позицией ЕСПЧ о наличии процессуальных нарушений при привлечении Навальных к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства. В ведомстве напомнили, что нынешнее постановление Страсбургского суда не вступило в силу: «Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок».

Решение ЕСПЧ доказало правоту Навальных, дело «Ив Роше» было сфабриковано, а процесс в Замоскворецком суде в 2014 г. не имел «никакого отношения к справедливому судебному разбирательству», написал в блоге Алексей Навальный. Он высказал убеждение, что его преследовали только с целью помешать его антикоррупционной и политической деятельности через давление в том числе на его семью. Он считает, что решение Страсбургского суда показало, что закон и право на его стороне и что он не является «уголовником»,

«Что касается 18 статьи (политические мотивы преступления) — суд устранился от рассмотрения ее рассмотрения. Сейчас многие, кто не очень разбирается, как обычно начнут трактовать это как «ЕСПЧ не признал политических мотивов преследования Навального», но это не совсем так», - отметил он.

«После сегодняшнего решения ЕСПЧ председатель Верховного суда России должен возбудить надзорное производство по делу. Решение должно быть отменено президиумом Верховного суда Российской Федерации, а уголовное дело прекращено», – сказала ТАСС адвокат Навальных Ольга Михайлова. Она подчеркнула важность того, что ЕСПЧ «признал, что вменяемые Навальным действия не являлись уголовным преступлением. "Была применена статья 7, которая применяется редко", – добавила она.

Адвокат Дмитрий Аграновский отметил необычайную оперативность ЕСПЧ, которую тот демонстрирует, рассматривая жалобы Алексея Навального. Приговор по делу «Ив Роше» был вынесен в декабре 2014 г., т. е. суду понадобилось всего три года, чтобы проанализировать обстоятельства дела. С аналогичной скоростью было вынесено решение по делу «Кировлеса» (приговор был вынесен в июле 2013 г., а в феврале 2016 г. ЕСПЧ уже нашел в нем нарушение прав осужденных по Европейской конвенции).

Другим представителям оппозиции приходится ждать гораздо дольше, сказал эксперт. Так, по делу о захвате активистами НБП (запрещена в России) приемной президента, в котором он представляет заявителей, приговор был вынесен в 2005 г., коммуникация жалобы завершилась в 2011 г. но решения его подзащитные ждут до сих пор. Также он привел в пример жалобы на административные аресты в ходе митингов за честные выборы, которые координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин и Навальный подавали практически одновременно. По словам Аграновского, жалобы Навального и Яшина уже рассмотрены ЕСПЧ, а Удальцов ждет решения до сих пор. Адвокат объясняет такое внимание к жалобам Навального со стороны ЕСПЧ тем, что в Страсбурге его воспринимают как лидера оппозиции, который, если представится такая возможность, может стать реальным оппонентом президенту Владимиру Путину.

По делу «Ив Роше» братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считало, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», утверждал Следственный комитет.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Олег Навальный продолжает отбывать срок.

Ключевые моменты в биографии Алексея Навального