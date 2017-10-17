ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсации за дело «Ив Роше»

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
По мнению ЕСПЧ, в деле «Ив Роше» были нарушены права братьев Навальных на справедливый суд
Евгений Разумный / Ведомости
Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также она обязана компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе на приговор по делу «Ив Роше». Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.
ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о печально знаменитой статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив – в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.
Суд отдельно отметил утверждения заявителей, что их преследуют по политическим мотивам с целью заставить Алексея Навального прекратить критику властей и помешать ему заниматься политикой. В ЕСПЧ считают, что российские суды обязаны хотя бы изучить эту жалобу и не отвергать ее как недопустимую.
В Минюсте России отметили, что суд «отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями» (цитата ТАСС). Неприемлемость жалобы в части заявления о политическом преследовании «была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования» и ЕСПЧ отказал заявителям в части этой претензии еще на стадии коммуникации, отметили в пресс-службе министерства.
Минюст также выразил несогласие с позицией ЕСПЧ о наличии процессуальных нарушений при привлечении Навальных к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства. В ведомстве напомнили, что нынешнее постановление Страсбургского суда не вступило в силу: «Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок».
Решение ЕСПЧ доказало правоту Навальных, дело «Ив Роше» было сфабриковано, а процесс в Замоскворецком суде в 2014 г. не имел «никакого отношения к справедливому судебному разбирательству», написал в блоге Алексей Навальный. Он высказал убеждение, что его преследовали только с целью помешать его антикоррупционной и политической деятельности через давление в том числе на его семью. Он считает, что решение Страсбургского суда показало, что закон и право на его стороне и что он не является «уголовником»,
«Что касается 18 статьи (политические мотивы преступления) — суд устранился от рассмотрения ее рассмотрения. Сейчас многие, кто не очень разбирается, как обычно начнут трактовать это как «ЕСПЧ не признал политических мотивов преследования Навального», но это не совсем так», - отметил он.
«После сегодняшнего решения ЕСПЧ председатель Верховного суда России должен возбудить надзорное производство по делу. Решение должно быть отменено президиумом Верховного суда Российской Федерации, а уголовное дело прекращено», – сказала ТАСС адвокат Навальных Ольга Михайлова. Она подчеркнула важность того, что ЕСПЧ «признал, что вменяемые Навальным действия не являлись уголовным преступлением. "Была применена статья 7, которая применяется редко", – добавила она.
Адвокат Дмитрий Аграновский отметил необычайную оперативность ЕСПЧ, которую тот демонстрирует, рассматривая жалобы Алексея Навального. Приговор по делу «Ив Роше» был вынесен в декабре 2014 г., т. е. суду понадобилось всего три года, чтобы проанализировать обстоятельства дела. С аналогичной скоростью было вынесено решение по делу «Кировлеса» (приговор был вынесен в июле 2013 г., а в феврале 2016 г. ЕСПЧ уже нашел в нем нарушение прав осужденных по Европейской конвенции).
Другим представителям оппозиции приходится ждать гораздо дольше, сказал эксперт. Так, по делу о захвате активистами НБП (запрещена в России) приемной президента, в котором он представляет заявителей, приговор был вынесен в 2005 г., коммуникация жалобы завершилась в 2011 г. но решения его подзащитные ждут до сих пор. Также он привел в пример жалобы на административные аресты в ходе митингов за честные выборы, которые координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин и Навальный подавали практически одновременно. По словам Аграновского, жалобы Навального и Яшина уже рассмотрены ЕСПЧ, а Удальцов ждет решения до сих пор. Адвокат объясняет такое внимание к жалобам Навального со стороны ЕСПЧ тем, что в Страсбурге его воспринимают как лидера оппозиции, который, если представится такая возможность, может стать реальным оппонентом президенту Владимиру Путину.
По делу «Ив Роше» братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считало, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», утверждал Следственный комитет.
Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Олег Навальный продолжает отбывать срок.
Ключевые моменты в биографии Алексея Навального
Наталья Колесникова / PhotoXPress
2000-2007 гг. Политическую деятельность Алексей Навальный начал еще в 2000 г., вступив в Российскую объединенную демократическую партию «Яблоко» и став членом ее федерального политсовета. В 2002 г. он был избран в региональный совет московского отделения «Яблока», а в апреле 2004 г. возглавил аппарат отделения. В декабре 2007 г. исключен из партии за националистические взгляды и участие в «Правом марше» в 2006 г.
1/35
Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. Навальный покупает пакеты акций «Роснефти», «Транснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», чтобы на правах миноритарного акционера получить доступ к документам компаний
2/35
Денис Гришкин / Ведомости
2009 г. Работает советником на общественных началах губернатора Кировской области Никиты Белых. Получает статус адвоката, сдав квалификационный экзамен в адвокатской палате Кировской области. С 2010 г. состоит в Московской городской адвокатской палате
3/35
Александра Астахова / Ведомости
Лето 2009 г.
Начинается доследственная проверка по делу «Кировлеса»: по версии следствия, Навальный как советник губернатора принудил руководство ГУП «Кировлес» продавать пиломатериалы через "Вятскую лесную компанию". Дело затем закрыли, потом снова открыли и снова закрыли. Обвинение Навальному предъявлено только в середине 2012 г., затем переквалифицировано
4/35
Денис Гришкин / Ведомости
Ноябрь 2009 г.
У себя в блоге публикует расследование дела о хищениях при покупке компанией "ВТБ-лизинг" ("дочки" банка ВТБ) буровых установок по завышенной, по мнению Навального, цене.
На фото: председатель правления ВТБ Андрей Костин
5/35
Денис Гришкин / Ведомости
В ноябре 2010 г. Навальный публикует расследование «Как пилят в «Транснефти» о хищениях при реализации проекта строительства трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан.
На фото: президент «Транснефти» Николай Токарев
6/35
Pixabay
В 2010 г., получив стипендию в университете Йеля, проходит полугодовое обучение по программе Yale World Fellows
7/35
Андрей Махонин / Ведомости
В декабре 2010 г. Навальный запускает проект «РосПил» для расследования обстоятельств коррупции при проведении госзакупок. Это первый проект в серии, следом появятся «РосВыборы» (наблюдение на выборах), «РосУзник» (помощь задержанным на политакциях), «РосЖКХ» и др. Все они существуют на средства, собранные методом краудфандинга
8/35
Максим Стулов / Ведомости
В феврале 2011 г. во время радиодебатов с единороссом Евгением Федоровым Навальный впервые называет «Единую Россию» «партией жуликов и воров»
9/35
Сергей Портер / Ведомости
В сентябре 2011 г. Навальный учреждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), работу которого финансируют интернет-пользователи методом краудфандинга и бизнесмены-доноры. Фонд возглавил Владимир Ашурков (на фото), бывший топ-менеджер «Альфа-групп». В 2015 г. Ашурков получил политическое убежище в Великобритании, опасаясь преследования по политическим мотивам. Годом ранее Ашуркова объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве при сборе денег на предвыборную кампанию Алексея Навального
10/35
Eduard Korniyenko / Reuters
В ноябре 2011 г. Навальный выступает с призывом голосовать на парламентских выборах за любую партию, кроме «Единой России»
11/35
Андрей Махонин / Ведомости
В декабре 2011 г.
Навальный выступает на митинге на Чистых прудах, первом после выборов в Госдуму. Его задерживают во время несанкционированного шествия к Лубянке и осуждают на 15 суток административного ареста за сопротивление полиции. Amnesty International признает Навального узником совести
12/35
Dmitry Lovetsky / AP
В январе 2012 г. журнал Time включает Алексея Навального в список 100 наиболее влиятельных политиков мира
13/35
Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навального задерживают на «Марше миллионов» на Болотной площади, за следующие несколько дней он будет задержан еще трижды, отсидит 15 суток административного ареста
14/35
Денис Абрамов / Ведомости
В июле 2012 г.
Навальному предъявлено обвинение по делу «Кировлеса». По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества «Кировлеса», для чего вступил в сговор с директором "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым и директором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым
15/35
Евгений Разумный для Ведомостей
В октябре 2012 г. Навальный занимает первое место на выборах в Координационный совет оппозиции
16/35
Личный архив
В декабре 2012 г. Следственный комитет России сообщает о возбуждении против Навального и его брата Олега уголовного дела о мошенничестве при сотрудничестве учрежденной им компании «Главное подписное агентство» с «Почтой России» и компанией «Ив Роше восток». Тогда же в отдельное производство было выделено еще одно дело о мошенничестве — хищение в 2007 г. средств "Союза правых сил" другой компанией Навального – «Аллект»
17/35
Alexander Zemlianichenko / AP
В апреле 2013 г. Навальный заявляет о планах стать президентом
18/35
Maxim Shemetov / Reuters
17 апреля 2013 г.
Ленинский районный суд Кирова начинает рассмотрение дела «Кировлеса»
19/35
Александра Астахова / Ведомости
18 июля 2013 г. Алексей Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров (на фото справа) приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, им также назначен штраф в 500 000 руб. каждому
20/35
Максим Стулов / Ведомости
Вечером того же дня в Москве на Охотном Ряду проходит акция протеста против приговора, тогда же в суд поступает жалоба прокуратуры на решение о взятии заключенных под стражу. На следующий день Навального и Офицерова отпускают под подписку о невыезде, позже суд заменил лишение свободы на условный срок
21/35
Александра Астахова / Ведомости
Судебные процессы не мешают Навальному вести активную избирательную кампанию за пост мэра Москвы. Благодаря участию в выборах в 2013 г. – оппозиционер занял второе место, набрав 27% голосов, – Навальный приобретает статус федерального политика
22/35
Евгений Разумный / Ведомости
Приговор по делу «Кировлеса» не проходит бесследно – в декабре 2013 г. становится известно о том, что Навального лишают статуса адвоката
23/35
Денис Абрамов / Ведомости
В конце февраля 2014 г. Партия прогресса Навального проходит официальную госрегистрацию в Минюсте
24/35
Евгений Разумный / Ведомости
30 декабря 2014 г. Навальный приговорен к 3,5 года лишения свободы условно, а его брат Олег - к 3,5 года реального срока по делу «Ив Роше» (оглашение приговора перенесли с 15 января). По версии следствия, Навальный с братом заключили с «Ив Роше» заведомо невыгодный контракт, нанеся ущерб в 26,7 млн руб.
25/35
Евгений Разумный / Ведомости
Вечером на несанкционированную акцию протеста на Манежной площади вышли, по оценкам организаторов, до 5000 человек. Навальный тоже приехал, но был задержан полицией
26/35
Евгений Разумный / Ведомости
В апреле 2015 г. Партия прогресса Навального и «РПР-Парнас» Михаила Касьянова создали предвыборный блок, решив объединить усилия и выдвинуть единые списки кандидатов на думских региональных выборах 2015 и 2016 гг. Правда, летом 2015 г. стало известно, что сторонников Навального и Касьянова не допустили до участия в выборах в Новосибирской области и нескольких других регионах. В итоге демократов допустили к голосованию только в Костромской области, где их список получил лишь 2% голосов
27/35
Максим Стулов / Ведомости
В сентябре 2015 г. стало известно, что «Кировлес» подал гражданский иск к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на 16 млн руб. Дело рассматривалось в Никулинском районном суде Москвы, по месту проживания Петра Офицерова. Через месяц суд удовлетворил иск о возмещении 16 млн руб.
28/35
Александра Астахова / Ведомости
В 2015 г. ФБК отметился новой серией резонансных расследований о незаконном, по мнению его экспертов, обогащении чиновников и членов их семей. Самыми заметными стали материалы о дорогостоящей недвижимости, якобы принадлежащей семье министра обороны Сергея Шойгу, и о бизнесе сыновей генпрокурора Юрия Чайки и родственников других высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры
29/35
Александра Астахова / Ведомости
В ноябре 2016 г., после того как ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального и Офицерова, президиум Верховного суда отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Это означало, что Навальный вернул себе право участвовать в выборах. Тогда же Навальный сообщил на своем сайте, что Минюст выплатил ему компенсацию в размере более 3,4 млн руб., присужденную ему ЕСПЧ по делу «Кировлеса»
30/35
Евгений Егоров / Ведомости
4 февраля 2017 г. Алексей Навальный открывает штаб ФБК в Санкт-Петербурге. «Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией», – сказал на открытии политик
31/35
Sergei Shistarev / Komsomolskaya Pravda / AP
8 февраля 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь приговорил Навального к 5 годам условно по делу «Кировлеса», а предпринимателя Петра Офицерова – к 4 годам условно. Уплаченный по первому приговору штраф в 500 000 руб. суд зачел в качестве уже выплаченного в новом приговоре, а в испытательный срок зачтены предыдущие 1,5 года. В середине марта Кировский областной суд не стал рассматривать апелляцию на приговор по делу «Кировлеса» и направил дело в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений
32/35
Ведомости
ФБК Алексея Навального в начале марта выпустил расследование о недвижимости, якобы принадлежащей председателю правительства Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды. Премьер-министр впервые прокомментировал расследование Навального лишь месяц спустя, назвав его «чушью и какими-то бумажками»
33/35
Евгений Фельдман / ФБК
26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В Москве, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 000 до 50 000 человек, по официальным данным полиции, было задержано около 500 человек, в том числе и Алексей Навальный
34/35
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Ведомости
На следующий день суд признал Навального виновным в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов при задержании на Тверской, а также виновным в организации митинга. Навальному присудили штраф в размере 20 000 руб. 10 апреля оппозиционера отпустили домой после 15 суток ареста, но не из спецприемника ГУВД в Мневниках, где он отбывал наказание, а из ОВД «Коньково»