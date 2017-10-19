Власти Испании собираются ввести прямое управление в Каталонии

Мадрид в субботу запустит введение прямого управления в Каталонии Enrique Calvo / Reuters

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон снова не ответил на вопрос Мадрида, провозгласил ли он независимость региона или нет. Как пишет El Pais, это следует из письма политика в редакцию. Он сообщил, что потребовал от Мадрида согласия на переговоры. Если же правительство Испании продолжит курс на отказ от диалога и репрессии, парламент Каталонии может проголосовать за отделение, заявил Пучдемон.

Вскоре после истечения срока ультиматума Мадрида представитель правительства Испании заявил: премьер-министр Мариано Рахой в субботу, 21 октября, соберет министров на заседание и инициирует процесс введения прямого управления в Каталонии. Правительство пообещало задействовать все имеющиеся у него средства для скорейшего восстановления законности и конституционного порядка в Каталонии, заявила пресс-служба Рахоя. Мадрид также стремится вернуть жителей региона к мирному сосуществованию и предотвратить процесс ослабления экономики Каталонии, на которой сказывается политическая нестабильность.

В минувший вторник правительство Испании дало властям Каталонии два дня на ответ на вопрос: они провозгласили независимость или нет. Отрицательный ответ Мадрид бы удовлетворил. Но если до 10 утра четверга Пучдемон не откажется от отделения Каталонии, Мадрид возьмет Каталонию под контроль и введет там прямое правление, говорилось в ультиматуме. Запустить этот процесс центральному правительству позволяет 155-я статья Конституции Испании.

Это уже второй ультиматум Мадрида в адрес Барселоны. Правительство ждало от президента женералитета определенного ответа до 10.00 понедельника, но тогда Пучдемон направил в столицу Испании письмо с предложением провести переговоры в течение ближайших двух месяцев.

1 октября вопреки возражениям Мадрида руководство Каталонии провело референдум об отделении и заявило, что победили сторонники независимости. 10 октября Пучдемон заявил, что регион тем самым завоевал право на независимость, подписал декларацию об отделении, но приостановил ее вступление в силу. Одновременно он сказал, что хочет деэскалации напряженности вокруг этого вопроса. Мадриду он предложил в ближайшие недели провести переговоры, без которых невозможно достичь согласия по последствиям отделения Каталонии.

155-я статья Конституции Испании гласит, что «если автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает Конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании», то правительство с одобрения абсолютного большинства в сенате «может принять необходимые меры, чтобы заставить» данный регион выполнить свои обязательства (цитаты по ТАСС). За 39 лет испанской Конституции эту статью ни разу не пришлось задействовать.

Референдум в Каталонии сопровождался массовыми стычками с полицией