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Наталья Райбман
Международная жизнь

Власти Испании собираются ввести прямое управление в Каталонии

Каталонский лидер Пучдемон потребовал от Мадрида переговоров

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон снова не ответил на вопрос Мадрида, провозгласил ли он независимость региона или нет. Как пишет El Pais, это следует из письма политика в редакцию. Он сообщил, что потребовал от Мадрида согласия на переговоры. Если же правительство Испании продолжит курс на отказ от диалога и репрессии, парламент Каталонии может проголосовать за отделение, заявил Пучдемон.

Вскоре после истечения срока ультиматума Мадрида представитель правительства Испании заявил: премьер-министр Мариано Рахой в субботу, 21 октября, соберет министров на заседание и инициирует процесс введения прямого управления в Каталонии. Правительство пообещало задействовать все имеющиеся у него средства для скорейшего восстановления законности и конституционного порядка в Каталонии, заявила пресс-служба Рахоя. Мадрид также стремится вернуть жителей региона к мирному сосуществованию и предотвратить процесс ослабления экономики Каталонии, на которой сказывается политическая нестабильность.

В минувший вторник правительство Испании дало властям Каталонии два дня на ответ на вопрос: они провозгласили независимость или нет. Отрицательный ответ Мадрид бы удовлетворил. Но если до 10 утра четверга Пучдемон не откажется от отделения Каталонии, Мадрид возьмет Каталонию под контроль и введет там прямое правление, говорилось в ультиматуме. Запустить этот процесс центральному правительству позволяет 155-я статья Конституции Испании.

Это уже второй ультиматум Мадрида в адрес Барселоны. Правительство ждало от президента женералитета определенного ответа до 10.00 понедельника, но тогда Пучдемон направил в столицу Испании письмо с предложением провести переговоры в течение ближайших двух месяцев.

1 октября вопреки возражениям Мадрида руководство Каталонии провело референдум об отделении и заявило, что победили сторонники независимости. 10 октября Пучдемон заявил, что регион тем самым завоевал право на независимость, подписал декларацию об отделении, но приостановил ее вступление в силу. Одновременно он сказал, что хочет деэскалации напряженности вокруг этого вопроса. Мадриду он предложил в ближайшие недели провести переговоры, без которых невозможно достичь согласия по последствиям отделения Каталонии.

155-я статья Конституции Испании гласит, что «если автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает Конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании», то правительство с одобрения абсолютного большинства в сенате «может принять необходимые меры, чтобы заставить» данный регион выполнить свои обязательства (цитаты по ТАСС). За 39 лет испанской Конституции эту статью ни разу не пришлось задействовать.

Референдум в Каталонии сопровождался массовыми стычками с полицией

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