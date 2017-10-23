«Трансперенси» сообщил о систематических злоупотреблениях руководства театров

Расследование не связано с «делом Серебренникова», хотя режиссер тоже в нем фигурирует

«За актерскую игру в своих театрах Олег Табаков и Олег Меньшиков зарабатывали более чем по 600 000 руб. в месяц, Надежда Бабкина - 520 000 руб. в месяц», - пишет «Трансперенси» В.Баженов / Ведомости

Минимум 14 художественных руководителей московских театров получают госконтракты от собственных театров, тем самым зарабатывая дополнительные деньги. Об этом говорится в расследовании калининградского центра «Трансперенси интернешнл – Россия» «Как руководители государственных театров платят гонорары сами себе».

В числе фигурантов расследования - обвиняемый в хищении 68 млн руб. художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Директор «Трансперенси» Антон Поминов подчеркнул, что расследование началось в 2016 г. и не имеет отношения к делу режиссера. «Принимая во внимание остроту ситуации, мы все же решили опубликовать результаты своего расследования, поскольку умалчивать о его результатах из-за внешних обстоятельств противоречит принципам нашей организации», - пишет центр.

Сотрудники «Трансперенси», проверив коммерческую деятельность всех 135 государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга, выявили признаки конфликта интересов в 14 из них (12 - московских). В отношении 14 руководителей театров были поданы заявления в прокуратуру, и в трех случаях прокуратура подтвердила доводы о нарушениях. «[Прокуратура] вынесла три представления: одно в адрес Минкультуры в отношении Театра имени Федора Волкова и два в адрес директора департамента культуры правительства Москвы — в отношении Театра кошек Куклачева и «Гоголь-центра», - пишет «Трансперенси».

Центр указывает, что Куклачев и Серебренников формально нарушили закон, «не уведомив свое руководство о сделках, в которых они были лично заинтересованы». Но это не означает, что в остальных случаях не было конфликта интересов. Согласование с департаментом культуры превратилось в такую формальность, что иногда проводилось задним числом, утверждает центр.

Фигуранты пока не комментировали расследование. Администратор театра Куклачева сказала «Ведомостям», что не уполномочена отвечать на такие вопросы, и обещала переадресовать вопрос самому Куклачеву. Сотрудник пресс-службы Театра им. Пушкина отказалась комментировать расследование, сказав, что не понимает, о чем идет речь.

Субсидии своим

«Трансперенси» считает, что конфликт интересов в московских театрах начинается с распределения субсидий (12,5 млрд руб. в 2016 г.). «Для многих городских театров бюджетные субсидии — это больше половины годового дохода, для некоторых — все 90%» - пишет центр.

«Трансперенси» указывает, что в распределении московских субсидий участвует совет худруков театров при департаменте культуры столицы. Тем самым «руководители бюджетных учреждений культуры участвуют в принятии решений о выделении денег своим собственным театрам».

Гонорары себе

Более серьезный конфликт интересов в театрах связан с их хозяйственной деятельностью. По данным центра, «минимум 14 театров в 2013–2017 гг. заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн руб., со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями».

Так, руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман получал от своего театра в среднем примерно по 440 000 руб. за постановку одного спектакля, руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев — по 480 000 руб. «При этом договор заключают художественный руководитель Евгений Писарев и индивидуальный предприниматель Евгений Писарев», - говорит Поминов.

«Руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин получал по 180 000 руб., руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников — по 345 000 руб. За актерскую игру в своих театрах Олег Табаков и Олег Меньшиков зарабатывали более чем по 600 000 руб. в месяц, Надежда Бабкина — 520 000 руб. в месяц», - пишет «Трансперенси».

Юрий Куклачев заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн руб., говорится в расследовании, а Павел Слободкин два года снимал помещение своего театрально-концертного центра у компании, в которой владеет 50%-ной долей, за 38,6 млн руб. «При этом все они продолжали получать зарплату художественных руководителей государственных театров», - утверждают авторы расследования. Все контракты были безальтернативными.

«Практика показала, что согласование сделки с заинтересованностью с московским департаментом культуры в нынешнем правоприменении — это имитация разрешения конфликта интересов, а получение одобрения можно считать своего рода коррупционной индульгенцией», - заявил руководитель калининградского центра «Трансперенси интернешнл - Россия» Игорь Сергеев.

Чтобы исключить конфликт интересов в театрах в будущем, «Трансперенси» предлагает распространить на них нормы закона «О противодействии коррупции», в том числе самоотвод при конфликте интересов, вывести решение о гонораре художественному руководителю из его собственной компетенции, вести публичный реестр сделок с заинтересованностью и привлечь к проблеме комиссию департамента культуры Москвы по служебному поведению гражданских служащих.

Обыски в «Гоголь-центре»