Адвокатскую монополию на представительство в судах введут через пять лет

Введение адвокатской монополии позволит обеспечить повышение уровня правовой помощи, следует из проекта документа Е. Разумный / Ведомости

С 1 января 2023 г. осуществлять представительство во всех судебных инстанциях и оказывать юридические услуги на платной основе вправе будут только адвокаты, об этом говорится в проекте Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, который опубликовал во вторник Минюст.

Исключение будет сделано только для сотрудников юридических служб предприятий и представителей НКО, оказывающих юридические услуги бесплатно. Иностранным юристам позволено будет работать в России на основании принципа взаимности: работать по специальности юристы иностранных государств смогут только при условии их регистрации в специальном реестре, который ведется Минюстом, при соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное государство, в котором данное лицо является адвокатом или юристом, предоставляет российским адвокатам на своей территории статус, позволяющий оказывать юридическую помощь) и лишь по вопросам права данного иностранного государства.

Приказано консолидироваться

Введение адвокатской монополии позволит обеспечить повышение уровня правовой помощи, следует из проекта документа. Сегодня с этим проблемы, признаются авторы концепции: за два последних года только в центральном аппарате Минюста получили более 1000 жалоб и заявлений граждан, связанных с предоставлением юридических услуг ненадлежащего качества лицами, не обладающими статусом адвоката.

В свою очередь квалификационные коллегии адвокатских палат ежегодно привлекают к ответственности за нарушение норм адвокатской деятельности около трех тысяч человек — однако ничто не мешает бывшим адвокатам продолжать оказывать услуги низкого качества в нерегулируемом сегменте рынка. Между тем, по данным Росстата, объем платных услуг населению по разделу «услуги правового характера» в 2016 г. составил 96,5 млрд руб., отмечают авторы концепции.

Кнут и пряник

Адвокатура не рассматривалась как единственная, но была в итоге признана оптимальной платформой для объединения профессии, пишут авторы концепции: там уже установлены единые требования на допуск к профессии, этические стандарты, существуют определенные гарантии адвокатской деятельности - такие, как адвокатская тайна, адвокатский запрос, особый порядок привлечения к ответственности. Наконец, адвокатура является общепринятой и понятной мировому сообществу конструкцией, что обеспечит синхронизацию реформы с интеграцией российского рынка юруслуг в международный юридический бизнес. Осталось только подкорректировать существующее регулирование адвокатской деятельности, которое пока «не создает точек роста для развития института», полагают в Минюсте.

Привести его в соответствие с требованиями современного рынка позволит введение новых организационно-правовых форм адвокатских образований — таких, как общество с ограниченной ответственностью, непубличное акционерное общество, полное товарищество, производственный кооператив. Это позволит заключать договор как с определенным адвокатом, так и с адвокатским образованием как юридическим лицом (а это удобнее, когда дело требует привлечения широкого круга юристов). Еще одна новелла — адвокатам разрешат работать по трудовым договорам. Наконец, существенную выгоду модет принести открывающаяся перед адвокатскими образованиями возможность участвовать в закупках юридических услуг частными, государственными и муниципальными организациями. Наконец, оказываемые адвокатами услуги по-прежнему не будут облагаться НДС, обещает Минюст. Действующий режим обложения страховыми взносами также планируется сохранить.

Три этапа

Проект концепции предполагает, что реформа юридического рынка будет идти в три этапа: в 2018 г. следует обеспечить внесение необходимых изменений в нормативную базу: править придется закон об адвокатуре, Гражданский, Трудовой и Налоговый кодексы, а также процессуальное законодательство и законодательство о госзакупках.

В 2019 г. должен быть введен временный упрощенный порядок перехода практикующих юристов в адвокатуру: им придется сдавать экзамент только на знание закона об адвокатской деятельности и адвокатуре. Авторы концепции обещают «максимально удобную и технологичную процедуру сдачи такого экзамена с использованием технологии удаленного доступа» и необременительный размер взносов, которые платят при вступлении в адвокатуру.

Наконец, с 1 января 2013 г. начнется третий этап, и это будет означать введение адвокатской монополии на оказание платных юруслуг и представительство в судах.

Главное — не паниковать

Еще минувшей весной министр юстиции Александр Коновалов давал понять, что проект концепции находится в достаточно сыром состоянии и быстро готов не будет. Завершение работы ускорил демарш Ассоциации юристов России (АЮР) , знает участник рабочей группы, которая работала над проектом концепции: Председатель Комитета Госдумы по госстроительству (а также сопредседатель АЮР) Павел Крашенинников в октябре инициировал законопроект, вводящий альтернативу «адвокатской монополии» - образовательный ценз для судебных представителей. Предполагалось, что выдавать лицензии на занятие такой деятельностью и проводить аккредитацию иностранцам «общероссийская общественная организация», то есть АЮР. Минюсту удалось «отбить» эту инициативу через правительство, вспоминает собеседник «Ведомостей», и теперь уже с альтернативой медлить не стали.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко говорит, что адвокатура готова к введению монополии: реформу обсуждают уже шесть лет, и все это время представители корпорации не сидели сложа руки. Обсуждаемым остается разве что размер вступительного взноса, который очень волнует независимых юристов. Сейчас в каждом регионе адвокатские палаты устанавливают свой размер «входного билета» в адвокатуру, напоминает Пилипенко. Но решение будет найдено, уверен он: «Мы можем договориться о размере взноса и сделать его приемлемым», говорит президент ФПА.

Рано или поздно консолидация должна будет произойти, уверен партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. Сегодня юридический рынок — это практически нерегулируемый сектор, замечает он: даже понятие «юридические услуги» как таковое отсутствует, адвокаты старой школы вообще предпочитают термин «правозащита». Говорить о развитии рынка в таких условиях не приходится.

По словам Степанова, последняя версия концепции выгодно отличается от предыдущих: она лучше структурирована, подробно проработаны варианты создания коммерческих структур и отношения с доверителем, при этом адвокаты сохраняют налоговые льготы - т. е Минюст очевидно отдает предпочтение политике не кнута, а пряника. Эксперт отмечает, что корректно решен вопрос допуска на рынок иностранных юристов: в его основу положен принцип взаимности. В общем и целом такие изменения будут означать скорее шаг вперед, констатирует он.

Управляющий партнер Hogan Lovells в России Оксана Балаян не видит в предлагаемых изменениях ничего экстраординарного — аналогичная практика регулирования рынка есть во многих странах. Конечно, пока не очень понятно, как это будет имплементировано в национальное законодательство, но нужно не паниковать, а внимательно следить за ходом обсуждения концепции, рассуждает она.