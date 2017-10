«Лаборатория Касперского» рассказала о случайной копии секретных файлов АНБ

Евгений Касперский пообещал уничтожать любые секретные файлы спецслужб Валерий Шарифулин / ТАСС

В 2014 г. антивирусные программы «Лаборатории Касперского» случайно скопировали с компьютера в США средства для цифрового слежения. Аналитики компании поняли, что это засекреченные средства спецслужб. О результатах они доложили руководителю компании Евгению Касперскому. Тот распорядился немедленно стереть эти файлы, сообщает АР со ссылкой на сообщение в блоге «Лаборатории» и на интервью с самим Касперским. В блоге говорится, что это результаты внутреннего расследования компании, оно продолжается.

Так «Лаборатория Касперского» отреагировала в итоге на публикации СМИ о том, что в компьютерах компании ранее были обнаружены средства для взлома, которые до того могли быть только у Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA).

Средства АНБ были случайно скачаны «Касперским», когда компания боролась с хакерской группировкой Equation Group, которую затем связали с АНБ. Конкретный компьютер в США, который СМИ связывали с сотрудником АНБ, они стали проверять в поисках следов Equation Group. Из сообщения «Лаборатории» следует, что владелец машины запустил антивирус Касперского после того, как заразился после скачивания пиратской версии Microsoft Office. Вылечить вирус ПО компании не смогло, но отреагировало на сигнал об обнаружении файлов Equation Group в архиве пользователя, и в результате архив в сжатом виде был переправлен в Москву для анализа, по стандартной процедуре.

Касперский заверил АР, что любая засекреченная правительственная информация, которая попадет в компанию, будет немедленно уничтожена. На вопрос, сообщил ли он об инциденте АНБ, он отвечать отказался.

Весной 2017 г. стало известно, что США подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. В мае на открытых слушаниях в сенате шесть руководителей американских силовых ведомств заявили, что госструктуры не должны использовать программы компании. В начале сентября администрация президента США Дональда Трампа предписала чиновникам удалить любой софт «Лаборатории Касперского».

В начале октября The New York Times и The Washington Post сообщили, что израильские правительственные хакеры обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для взлома, которые до того могли быть только у Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA). Израиль предупредил об этом АНБ. Агентство провело расследование и подтвердило, что эти средства взлома есть в распоряжении у российского правительства, говорят информированные источники газет.

Публикации о роли программ Касперского начались с истории о том, как в 2015 г. сотрудник Агентства национальной безопасности, которого WSJ называла контрактником, а The Washington Post - штатным сотрудником, перенес на сторонний компьютер, подключенный к интернету и с установленным антивирусом Kaspersky AV, секретные материалы АНБ. По данным WSJ, The Washington Post и The New York Times, пророссийские хакеры сумели заполучить эти документы с помощью ПО Касперского.

12 октября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что российское правительство использовало антивирусное ПО «Лаборатории Касперского» «для тайного сканирования компьютеров по всему миру». По словам бывших и действующих чиновников Белого дома, беседовавших с газетой, целью сканирования был поиск документов американского правительства и сверхсекретной информации. Для превращения программ в инструмент шпионажа их модифицировали. В результате программы способны превратиться в инструмент шпионажа и помимо вирусов искать в компьютере документы по таким терминам, как «сверхсекретно», или по кодам секретных документов. Один из источников заверил WSJ, что компания Касперского не могла не знать о модификации ее программ. Вся собранная про «Лабораторию Касперского» информация заставила многих американских чиновников поверить, что компания была «осведомленным партнером» тех, кто пытался с помощью ее ПО собирать данные с чужих компьютеров, пишет газета.

«Лаборатория Касперского» последовательно отрицала связи с российскими спецслужбами, с любыми спецслужбами и правительствами и причастность к шпионажу. Публикацию WSJ представители комментировали как очередной случай ложных и беспочвенных обвинений. Недавно компания, чтобы подтвердить прозрачность своей работы, пообещала в начале 2018 г. раскрыть код своих программных продуктов независимым экспертам. Они проверят целостность и надежность ее ПО и бизнес-процессов, а также проанализируют исходный код обновлений и правил распознавания угроз.