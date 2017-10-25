Собчак показали в программе Малахова

Это первое за пять лет появление телеведущей в эфире федерального канала

Собчак приняла участие в программе Малахова Instagram Андрея Малахова

Ксению Собчак, объявившую на минувшей неделе о намерении вступить в президентскую гонку, сегодня показали в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на федеральном телеканале «Россия 1». «Ее первое телевизионное интервью о желании баллотироваться в президенты России», - написал Малахов в Instagram под фото с Собчак в студии программы.

Ксения Собчак не была в эфире федеральных каналов пять с лишним лет. После выборов в Госдуму 4 декабря 2011 г. Собчак поддержала акции протеста против фальсификации, а после президентских выборов 2012 г. выступила на митинге оппозиции «За честные выборы» на Новом Арбате.

В феврале 2012 г. ток-шоу «Госдеп с Ксенией Собчак» на «MTV Россия» закрыли после первого эпизода. В мае 2012 г. ведущую «Блондинки в шоколаде» отстранили от вручения ежегодной премии «Муз-ТВ», что Собчак объяснила «звонком сверху». Тогда от роли ведущего премии в знак солидарности отказался и Малахов. В июле 2012 г. Собчак ушла из шоу «Дом-2» на ТНТ, а затем тогдашнее «Муз-ТВ» расторгло с ней контракт на реалити-шоу «Топ-модель по-русски» - последний проект Собчак на федеральном ТВ. После этого она вела передачи только на «Пятнице» и онлайн-каналах «Сноб» и «Дождь».

На минувшей неделе, уже после решения Собчак баллотироваться в президенты, о ее заявлении сообщили все федеральные каналы. 24 октября было опубликовано интервью Собчак Юрию Дудю, где она сказала, что до сих пор ни на одном федеральном канале ее не хотят видеть.

Откуда 300 000?

Больше половины сегодняшней передачи «Прямой эфир» прошло без Собчак (она пробиралась через московские пробки, объяснил Малахов). Эфир начался с выступления матери Ксении Собчак - Людмилы Нарусовой. Она заявила, что была удивлена выбором дочери, но «поддержать ее - долг матери».

В ходе передачи ведущий называл Собчак «кандидатом в президенты на выборах 2018 г.».

Собчак выразила уверенность, что сможет собрать 300 000 подписей, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты: «У нас есть система, о которой мы скоро сможем объявить, - собрать по тысяче точек в разных регионах». Она считает, что обойдется в этом деле без помощи «партии власти».

Собчак снова не ответила по существу на вопрос, будет ли отдавать Крым Украине, если станет президентом, но дала понять, что статус полуострова - это вопрос, подлежащий обсуждению. «Наши власти считают, что вопрос с Крымом решен, закрыт», - сказал Малахов. «Я так не считаю, я считаю, что эти вещи нужно обсуждать, их очень важно обсуждать», - ответила Собчак.

Путь Собчак от телезвезды до политика