Политика
Платный
Ольга Чуракова
Власть
Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Стартовый разогрев

Андрей Турчак станет вице-спикером Совета Федерации

А «Единую Россию» ждут предвыборные внутрипартийные реформы

В Совете Федерации появится шестой заместитель председателя, которым станет экс-губернатор Псковской области, и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщило в понедельник «РИА Новости». Это подтверждают собеседник «Ведомостей» в партии и человек, близкий к администрации президента. Мандат члена верхней палаты от Псковской области перейдет Турчаку от сенатора Александра Борисова, которого называют одним из основных претендентов на пост руководителя центрального исполкома «Единой России» (пока эти обязанности исполняет Максим Руднев). «Такой вариант был бы логичным, Борисов в числе основных претендентов», – объяснил собеседник в партии.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике