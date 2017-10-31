Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Стартовый разогрев
Андрей Турчак станет вице-спикером Совета Федерации
А «Единую Россию» ждут предвыборные внутрипартийные реформы
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У нового руководства «Единой России» большие планы по реформе партии
Андрей Гордеев / Ведомости
В Совете Федерации появится шестой заместитель председателя, которым станет экс-губернатор Псковской области, и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщило в понедельник «РИА Новости». Это подтверждают собеседник «Ведомостей» в партии и человек, близкий к администрации президента. Мандат члена верхней палаты от Псковской области перейдет Турчаку от сенатора Александра Борисова, которого называют одним из основных претендентов на пост руководителя центрального исполкома «Единой России» (пока эти обязанности исполняет Максим Руднев). «Такой вариант был бы логичным, Борисов в числе основных претендентов», – объяснил собеседник в партии.
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