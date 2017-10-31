Американцам запретили сотрудничать с Россией по нефтяным проектам

Речь идет о проектах по добыче нефти на шельфе и в Арктике

Речь идет о проектах по добыче нефти на шельфе, глубоководной добыче, а также в Арктике Газпром нефть шельф

Власти США запретили американским гражданам и юрлицам оказывать содействие России в нефтяных проектах. Об этом говорится на сайте Минфина США. Соответствующие изменения внесены в постановление №13662 от 20 марта 2014 г.

Речь идет о проектах, связанных с добычей нефти на шельфе, глубоководной добычей, а также с добычей нефти в Арктике. Как отмечается в документе, новые санкционные меры касаются проектов, начиная с 29 января 2018 г.

«Гражданам США запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать напрямую или косвенно товары или услуги (за исключением финансовых услуг), или технологию в целях оказания содействия в геологических исследованиях или добыче нефти в глубоких водах, на арктическом шельфе», - говорится в документе.

В постановлении также поясняется, что санкции расширены «на энергетический сектор России» из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.

27 октября Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список были внесены 39 российских компаний. В их числе ОСК, ОАК, «Алмаз-Антей», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России» и прочие. Также под санкции попали ФСБ, СВР, ГРУ. СВ отношении большей части российских компаний санкции были введены еще три года назад.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому он больше не имеет права самостоятельно отменять санкции. Теперь отмена санкционного режима вожможна только после согласования с конгрессом. Для отмены или ослабления санкций главе государства необходимо подать соответствующее прошение. На его рассмотрение конгрессу дается 30 дней.