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Наталья Райбман
Демократия

Россияне назвали достоинства и недостатки Собчак

8% опрошенных ВЦИОМ могут проголосовать за телеведующую на выборах президента

Имя Ксении Собчак знакомо 98% россиян, но проголосовать за нее допускают для себя возможным только 8%. Это показал опрос ВЦИОМ, проведенный 21-22 октября 2017 г. по телефону среди 1200 человек. В ходе аналогичного опроса «Левада-центра» (проводился с 20 по 24 октября среди 1600 человек) допустили возможность проголосовать за телеведущую 9% респондентов, в том числе сторонники нынешнего президента Владимира Путина. «Левада-центр» также измерил электоральный рейтинг Собчак, который пока составляет меньше 1%.

О выдвижении телеведущей на президентские выборы знают 75% те, кому знакомо ее имя, сообщает ВЦИОМ. 57% из них отнеслись к ее решению отрицательно, а 69% не видят перед ней политических перспектив. 57% респондентов считают истинной целью выдвижения Собчак самопиар, 11% - сбор средств с друзей и спонсоров, 10% - желание обозначить свою повестку и довести до общественности мнение оппозиции.

Россияне чаще относятся к Собчак отрицательно, сообщает ВЦИОМ. Из тех, кто о ней слышал, скорее хорошо к ней относятся 20% (23% в 2012 г.), скорее плохо - 64% (57% в 2012 г.). Среди эмоций, которые вызывает телеведущая, чаще всего назывались безразличие (35%), недоверие (27%) и антипатию (23%), единственное положительное чувство из самых частотных - симпатия, ее упомянули 10%.

Респондентам не нравится, как Собчак себя ведет и что она матерится (10%), 8% раздражает ее навязчивость и склонность «всюду лезть», 7% выбрали вариант «всем не нравится». Из положительных качеств по 5% опрошенных назвали прямолинейность и открытость, привлекательную внешность и ум телеведущей.

Широкий резонанс от выдвижения Собчак подтверждает ее репутацию умелого публичного спикера и создает для нее неплохие шансы на политической арене, прокомментировал ситуацию гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Противники считают её «русской Ким Кардашьян» - вульгарной, недалекой и корыстолюбивой, поклонники же ценят её за открытость, ум и красоту - сказал эксперт. - Ядро потенциальных сторонников Собчак-политика – возрастная группа от 25 до 34 лет. Те, кто старше, настроены к ней скорее отрицательно, те, кто моложе, хуже ее знают, но более открыты к разговору о ней. Целевая группа нового кандидата - молодёжь, жители столиц и мегаполисов, а также все те, кто не видят своих представителей среди действующих политиков».

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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