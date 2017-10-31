Бывший политтехнолог штаба Собчак: «Она получила несколько смсок, но не получила денег»

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Политтехнолог Алексей Ситников
Замир Усманов / ТАСС
Во вторник стало известно, что избирательный штаб Ксении Собчак покинул политтехнолог Алексей Ситников, который должен был отвечать за кампанию «в поле». Вместе с ним ушли члены его команды – семь человек, сообщали источники The Bell и подтвердила пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова. В интервью «Ведомостям» Ситников объяснил причины ухода из штаба и рассказал о финансировании кампании и шансах Собчак дойти до регистрации в кандидаты на выборах президента.
- Почему вы покинули штаб Ксении Собчак?
- Не было никаких конфликтов, никто ни с кем не ругался. Я не получил ответы на некоторые поставленные мной вопросы, поэтому принял решение уйти. Вместе со мной ушла большая часть сотрудников штаба. Есть вопросы об идеологии, интересантах проекта, о том, кто за ним стоит. Все на них пытаются ответить. Кто-то уйдет, потому что получит ответ, кто-то – потому что не получил ответа. Без всяких конфликтов, никто ни с кем не ругался, никаких денег не делили. Я надеялся, что в понедельник на первом большом заседании штаба получу ответы на вопросы, но этого не произошло. Это нормально, когда люди вначале говорят «нет», чем потом ворчат и ругаются.
За последние дни лидером и штабом было сказано много громких заявлений, у каждого своя позиция по ним. Поэтому каждый анализирует, комфортно ли будет работать полгода в такой ситуации. Без ответов на эти вопросы я не могу взять ответственность за процесс. Ответов может просто не быть. Это не значит, что нам их не говорят. Нужна просто некая ясность. Пока же собралась интересная, очень разнородная компания людей, многие из которых были не знакомы друг с другом. Каждый из этих людей имеет свою точку зрения, какая-то будет превалировать. Но сейчас ответов на вопросы, которые я как руководитель большой команды ставил, я не получил. Но повторю, никакого конфликта нет, я получил множество предложений, но также сообщений от членов штаба, которые написали о том, что им жаль, что я ушел.
- И все-таки какие вопросы вы ставили?
- Водителю нельзя садиться за руль без карты, для меня как политтехнолога такой картой являются исследования. Для меня было важно, будут исследования или нет. Когда мы создавали «Единство», то мы провели исследование во всех избирательных округах — 225 округов, 1500 квартир в каждом, то есть 400 000 респондентов. Мне все равно, кто на каком месте сейчас. Мне нужны ответы на вопросы, как это изменить. Если бы мы не могли этого сделать, мы бы не брались за кампанию Бориса Ельцина в 1996 г., когда у него было 2%, не брались бы за [кампанию экс-губернатора] Сергея Дарькина в Приморском крае, у которого был нулевой рейтинг. Мне важно знать, что в головах у людей, чтобы объяснить им, почему этот вариант для них лучше. Я ведь играю в шахматы, а не в Чапаева. Я не фальсифицирую результаты, только власть может это делать. Моя задача понять - изменить отношение. После косы Тимошенко ее антирейтинг снизился с 82% до 55%, просто потому что ее по-другому стали воспринимать. Я без этих исследований слеп.
Был вопрос, какая часть структуры будет в поле и регионах, какая в интернете. Я отдаю себе отчет, что 300 000 подписей - это большая задача без структуры. Подделывать подписи я не буду, а собрать столько подписей — это сложная процедура. Нужно организовать сборщиков подписей, поэтому вопрос — могу ли я обеспечить это без организации и финансов. Надо честно говорить, когда ты чего-то не понимаешь. Она просто возьмет кого-то другого. Тем более что команда только складывается, контракты ни с кем не заключены.
- Правда ли, что в штабе есть некая дезорганизованность?
- Да, она есть, это одна из причин, почему нет ответов на вопросы. Вы можете быть в неопределенности день-два, неделю, но какая-то критическая масса есть. Вы сидите на остановке, ждете автобус. Ждете его полчаса-час, но в какой-то момент вы же понимаете, что он больше сюда не ходит, и тогда вы встанете и пойдете, правда?
- Действительно ли о назначении Игоря Малашенко начальником штаба сотрудники узнали во время пресс-конференции Собчак? Повлиял ли на ваш уход, что начальником штаба сделали его, а не вас?
- Назначение Малашенко действительно для всех было новостью. Но для меня эта ситуация была комфортнее всех. Мы с ним дружим еще с программы «Куклы». За день до пресс-конференции в 10 вечера мы сидели вместе на балу журнала Tatler и болтали. У меня даже не было повода на него обидеться, он не знал о своем назначении. То есть меня удивило его назначение, но не расстроило. Кроме того, он не пересекается со мной по функциям — он медийщик, а я хорошо разбираюсь в политтехнологиях, полевых технологиях, исследованиях, изменении менталитета людей через определенные месседжи, придумывание креативных вещей. Поэтому тут мы друг друга бы только дополняли. Я совершенно не стремлюсь в начальники, у меня нет желания командовать людьми. Я скорее лидер команды, чем руководитель. То, что Игорь взял на себя ответственность, меня могло только порадовать. Для меня это было облегчением. В не очень хорошо организованной конструкции оказаться руководителем не большое удовольствие, тем более с непонятным финансированием.
- Что значит непонятное финансирование? Вам вообще заплатили за ваши услуги?
- Мы ничего не делали, чтобы нам за что-то платить. Тут пошла информация, что меня уволили. Но меня еще никто не нанимал, чтобы уволить. Никакие контракты никто не подписывал. Туда все приходили как волонтеры, создавали штаб. Финансирования не было. Я не понимаю, откуда оно пойдет и в каком объеме. А без этого нельзя простроить стратегию.
- Собчак на пресс-конференции говорила, что есть несколько ее друзей бизнесменов, готовых финансировать кампанию, но она не готова называть их имена?
- Да, но они ничего не дали. Потому что ждали, что она скажет на пресс-конференции, какая будет реакция. Она после пресс-конференции получила несколько смсок, но не получила денег. Я не вру, когда говорю, что на последнюю поездку мы скидывались из карманов на билет фотокорреспонденту.
- Могут как и уйти, так и прийти новые люди, штаб только формируется.
- Вот Белковский еще пришел...
- Открою секрет. Мы с ним не знакомы. И я его не разу не видел. Он мне очень интересен, и я с нетерпением ждал возможности с ним пообщаться.
- Как вы думаете, дойдет Собчак до регистрации?
- Теперь не знаю. Я думаю, что весь ноябрь будет формироваться структура штаба. Это тоже один из тех вопросов, которые я задавал. У меня нет никаких претензий. Там все на коленке делается, никто не виноват, что ответов на вопросы нет. Но надо принимать решения в какой-то момент, особенно если отвечаешь не только за себя.
Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика
Интерпресс / ТАСС
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 г. в Ленинграде. Ее отец Анатолий Собчак был народным депутатом СССР, а в 1991-1996 гг. - мэром Санкт-Петербурга. На фото: дома на кухне, 1990 г.
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Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией фотографируются, протестуя против статьи о его разводе, январь 1996 г.
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Светлана Соколова / ТАСС
В 1998 г. Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 г. перевелась на факультет международных отношений МГИМО, окончив его в 2002 г. со степенью бакалавра. В 2002 г. поступила в магистратуру на факультет политологии МГИМО, которую окончила в 2004 г. На фото: Собчак – участница шоу-показа новой осенне-зимней коллекции модельера Елены Ярмак «Люди, приятные на ощупь», 2002 г.
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Кадр из фильма
Сыграла роль журналистки-психолога в художественном фильме «Воры и проститутки. Приз — полет в космос» режиссера Александра Сорокина. На фото с партнером по съемкам Владимиром Стекловым
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PhotoXPress
С мая 2004 г. вела на телеканале ТНТ одно из самых популярных реалити-шоу - «Дом-2». Тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров выходил журнал «Дом-2», продавалась компьютерная игра «Дом-2: построй свою любовь». На фото с участниками шоу и соведущей Ксенией Бородиной (справа). Через год комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы подготовила обращение к генпрокурору РФ, в котором потребовала закрыть телепроект «Дом-2» и привлечь Собчак к уголовной ответственности за сутенерство и сводничество. В 2009 г. по решению суда «Дому-2» было разрешено выходить только после 23 часов
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Коробейников Дмитрий / PhotoXPress
На фото съемка телевизионной программы «Хорошие шутки» - юмористические бои без правил первого развлекательного канала СТС в Театре на Малой Бронной. На снимке (слева направо): телеведущие Тина Канделаки, Андрей Малахов и Ксения Собчак
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PhotoXPress
Открытие памятника первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 12 июня 2006 г. На снимке: тогдашний министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф (слева), президент России Владимир Путин (второй слева) и телеведущая Ксения Собчак (справа)
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Григорий Сысоев / ТАСС
В мае 2006 г. Собчак организовала молодежное движение «Все свободны!», заявив, что оно будет аполитичным. На фото Ксения моет памятник поэту Сергею Есенину во время акции «Тверской бульвар - территория чистоты», июль 2006 г.
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Нилов Владимир / PhotoXPress
Съемки телевизионного шоу «Первого канала» «Последний герой», на котором Собчак была телеведущей. Остров в архипелаге Бокас-дель-Торо, Республика Панама
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Anna Shevelyova / AP
На выставке в манеже «Диана фон Фюрстенберг. Путешествие в мир платья» с супермоделью Наоми Кэмпбелл, 2009 г.
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Артова Мария / PhotoXPress
Церемония вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе), лето 2009 г.
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Илья Питалев / РИА Новости
Президент Альфа-банка Петр Авен и Ксения Собчак перед началом церемонии вручения Премии Кандинского, декабрь 2009 г.
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PhotoXPress
На съемках программы «Танцы со звездами» с партнером - танцовщиком Евгением Папунаишвили
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
С тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и матерью - сенатором Людмилой Нарусовой у стендов, посвященных Анатолию Собчаку, в музее юридического факультета СПбГУ
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Денис Гришкин / Ведомости
В 2010 г. Собчак купила небольшой пакет акций «Евросети». На фото с генеральным директором компании Александром Малисом в магазине в Черемушках, где они несколько часов работали продавцами, март 2010 г.
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Анна Салынская / ТАСС
В июне 2010 г. стало известно, что владельцы ресторанов Ginza Project Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин вместе с Собчак создают сеть сэндвич-кафе «Бублик» на Тверском бульваре. Кафе работало до лета этого года, а сейчас оно закрыто на реконструкцию, говорится в его Instagram
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Mikhail Metzel / AP
Собчак с актером Иваном Охлобыстиным на церемонии вручения премии «МузТВ», 2011 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Выступает на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 декабря 2011 г.
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Дмитрий Рогулин / ТАСС
В марте 2012 г. Собчак приехала в Астрахань для поддержки голодающих за отмену результатов выборов мэра города. С 16 марта в голодовке участвовал бывший кандидат в мэры Астрахани, лидер местных справороссов Олег Шеин. Он стал вторым по итогам выборов 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Его победил представитель «Единой России» Михаил Столяров с 60% голосов. «Если хотите полететь и у вас нет возможности, я оплачу билет», — писала тогда Собчак в Twitter (цитата по vesti.ru)
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Sergey Ponomarev / AP
В ночь на 9 мая 2012 г. Собчак была задержана на оппозиционных «народных гуляниях», но уже через несколько часов отпущена из ОВД. Через несколько дней она была оштрафована на 1000 руб. за «нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий»
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Валерий Левитин / РИА Новости
В мае 2012 г. стала главным редактором журнала SNC, ранее известного как Sex and the City. На фото с оппозиционером Алексеем Навальным на ежегодном проекте «Метаморфозы» радиостанции «Серебряный дождь» и журнала SNC в «Гоголь-центре»
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Alexander Zemlianichenko / AP
Футболки с портретом Собчак, 2012 г. Агентство AP тогда ее назвало «иконой стиля»
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Валерий Левитин / РИА Новости
Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель, зима 2012 г.
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Вадим Тараканов / ТАСС
Церемония вручения премии «Серебряная калоша», 2012 г.
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Maxim Shemetov / Reuters
11 июня 2012 г. по делу о беспорядках на Болотной площади у Алексея Навального, Ильи Яшина, Бориса Немцова, Собчак и Сергея Удальцова прошли обыски, затем их вызвали на допросы в связи со столкновениями демонстрантов с ОМОНом. В ходе обыска у Собчак следователи нашли более 1 млн евро, $480 000 и 480 000 руб., писал тогда «Коммерсантъ». «В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в 100 конвертов», - заявили тогда в СКР (цитата по «Коммерсанту»)
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Sergey Ponomarev / AP
В 2012 г. Собчак вошла в Координационный совет оппозиции. Костяк совета составили лидеры митингов на Болотной во главе с Алексеем Навальным, писателем Дмитрием Быковым, шахматистом Гарри Каспаровым. На фото с Евгенией Чириковой (на переднем плане), лидером движения «Экологическая оборона Московской области» и Движения в защиту Химкинского леса
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Tatyana Makeyeva / Reuters
В марте 2014 г. прогулялась по майдану с Ходорковским
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Игорь Руссак / РИА Новости
Собчак запустила программу «Собчак живьем» на «Дожде» перед предыдущими президентскими выборами. Началось все с интервью с кандидатами. У нее в гостях побывали все, кроме Путина. На фото: бизнесмен Геннадий Тимченко дает Собчак интервью на Петербургском международном экономическом форуме, 2014 г.
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
Собчак играла в нескольких театральных постановках. На фото: предпремьерный показ спектакля «Женитьба» в постановке режиссера Григорьяна в Театре наций
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Прохоров на церемонии вручения премии «Сделано в России» проекта «Сноб»
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Евгений Разумный / Ведомости
13 марта 2015 г. в прессе появились сообщения о том, что Собчак покидает Россию, поскольку ее имя фигурирует в «расстрельных списках», о которых сообщали СМИ после убийства Бориса Немцова, об этом писал «Коммерсантъ» в марте 2015 г. На фото Собчак у Сахаровского центра перед церемонией прощания с политиком Борисом Немцовым
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Андрей Гордеев / Ведомости
Дебаты на телеканале «Дождь» между Анатолием Чубайсом и Алексеем Навальным, июнь 2015 г.
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Артем Коротаев / ТАСС
На благотворительном ужине фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» с тогдашним сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым
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Евгений Разумный / Ведомости
1 февраля 2013 г. состоялась свадьба Собчак и актера Максима Виторгана. Для него это третий брак. В ноябре 2016 г. у пары родился сын
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Pavel Golovkin / AP
Ксения Собчак - один из поручителей в деле режиссера Кирилла Серебренникова. 17 октября она пришла поддержать Серебренникова в Басманный суд
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Рамиль Ситдиков / РИА новости
18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России