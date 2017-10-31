Штаб Ксении Собчак покинул главный политтехнолог

Избирательный штаб Ксении Собчак в понедельник вечером покинул политтехнолог Алексей Ситников Виталий Тимки в/ ТАСС

Избирательный штаб Ксении Собчак в понедельник вечером покинул политтехнолог Алексей Ситников, который должен был отвечать за кампанию «в поле». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника, близких к штабу.

По их словам, вместе с ним ушли члены его команды – семь человек. Это подтвердила пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова. «Будем ли кого-то искать вместо него [Ситникова], пока неизвестно», – сказала Чудинова «Ведомостям».

Источник The Bell отмечает, что уход команды был неожиданным, ни о каких разногласиях речи не было. The Bell не удалось связаться с Ситниковым.

Ранее человек в штабе Собчак говорил «Ведомостям», что Ситников может покинуть проект. «В штабе не могут нормально организовать работу, а разные сотрудники штаба, по сути, оказались должны выполнять одни и те же функции», – говорил собеседник.

На прошлой неделе стало известно, что предвыборный штаб Собчак возглавит сооснователь НТВ и один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 г. – Игорь Малашенко. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Тогда же стали известны имена других руководителей ее предвыборной кампании: за кампанию в интернете отвечает политтехнолог Виталий Шкляров, работавший на кандидата в президенты США Берни Сандерса, за кампанию «в поле» – политтехнолог Алексей Ситников, за видеоматериалы – режиссер Сергей Кальварский, за взаимодействие с общественными организациями – политтехнолог Марина Литвинович, работавшая, в частности, с «Союзом правых сил», Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым. Политолог Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в штаб Собчак.

Cобеседник «Ведомостей» в штабе Собчак также говорил, что о том, что начальником штаба Собчак станет Игорь Малашенко, сотрудники штаба узнали на пресс-конференции телеведущей.

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