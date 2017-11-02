Google News заблокировал связанные с Пригожиным медиа

В Google News больше нельзя найти прямых ссылок на такие новостные сайт как «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью Информ», «Политэксперт» Brian Snyder / Reuters

Интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) заявило, что в агрегаторе Google News с 27 октября прекратилась выдача его новостей в поиске. Из сервиса удалили и полный архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г.

«Ведомости» убедились, что в Google News сейчас нет ни одной прямой ссылки на сайт ФАН. Упоминания агентства можно найти в этом новостном агрегаторе, только если его сообщения процитированы другими СМИ. Из новостей Google также удалены и другие СМИ, указанные в расследовании РБК как входящие в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина. В Google News больше нельзя найти прямых ссылок на такие новостные сайт как «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью Информ», «Политэксперт». Прежде в Google News они были - ссылки на них сохранились в архиве этого сервиса. При этом в «Яндекс.Новостях» все эти новостные ресурсы, включая ФАН, присутствуют.

Google пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Если «Яндекс.Новости» остаются одним из основных источников внешнего трафика для российских СМИ, то влияние Google News в рунете скромнее. В среднем этот сервис дает новостным ресурсам рунета несколько процентов трафика, говорили прежде опрошенные «Ведомостями» сотрудники СМИ. Аудитория этого сервиса в России не превышает 1 млн человек в месяц.

РБК ранее писал, что ФАН входит в так называемую «фабрику медиа» из 16 порталов, у которых либо общий адрес регистрации, либо общий руководитель или общий уникальный идентификатор сервисов Google. В феврале 2017 г. их общая аудитория оценивалась в 36 млн человек, аудитория ФАН — в 11 млн человек. В расследовании РБК также отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», а возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. На днях представители интернет-гигантов Facebook, Twitter и Google выступили перед сенаторами и признали уязвимость своих платформ перед троллями и фейковыми аккаунтами, которые распространяют дезинформацию и политическую рекламу. Руководитель Facebook Марк Цукерберг 1 ноября предупредил, что из-за огромных вложений в борьбу с фейками и затрат на безопасность компания станет менее прибыльной.

Представитель Пригожина в сентябре в переписке с «Ведомостями» категорически отрицал, что сам бизнесмен или его активы пытались как-либо влиять на ход президентской кампании в США, например, через размещение политической рекламы, предназначенной для американских избирателей.

В начале октября Google удалил канал RT из программы премиального контента YouTube. Это совпало с новостями о том что RT может быть признан в США иностранным агентом. 1 ноября на слушаниях в сенате конгресса США представитель Google заявил, что решение по каналу RT никак не было связано с контентом этого СМИ: он был удален из премиальной программы из-за снижения своей аудитории на YouTube.

ФАН обвинило Google в политической цензуре. Издание считает себя лидером по освещению военных действий в Сирии борьбы с террористами. Оно предположило, что американской интернет-компании могли не понравиться его материалы. Решение Google News, по мнению ФАН, выгодно правительству с США и было принято ради ограничения распространения информации о борьбе с межународным терроризмом. Агентство намерено обратиться в Федеральную антимонопольную службу, другие контролирующие органы и отстаивать свои права в суде.