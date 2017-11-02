Тим Кук назвал главную проблему соцсетей

Генеральный директор Apple Тим Кук David Paul Morris / Bloomberg

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что распространение политической рекламы в социальных сетях — это лишь одна и крайне незначительная сторона проблемы. По его мнению, гораздо страшнее то, что соцсети позволяют манипулировать людьми. «Я не верю, что вся проблема заключается в рекламе со стороны иностранных правительств. Я считаю, что это лишь 0,1% проблемы», — сказал Кук в эфире телеканала NBC News.

«Большая проблема заключается в том, что некоторые из этих инструментов используются, чтобы расколоть народ, манипулировать людьми, создавать поддельные новости в больших количествах и таким образом влиять на мышление людей, — сказал Кук. — И это для меня вопрос № 1 из 10».

Кук выразил такое мнение после слушаний в сенате США. 1 ноября юрисконсульты Facebook, Twitter и Google публично выступили перед конгрессменами. Они рассказывали об использовании интернет-платформ этих компаний для вмешательства в предвыборную кампанию в США и воздействия на американское общество. Юристов, в частности, спрашивали, какие данные пользователей доступны соцсетям и что они могут узнать о заказчиках рекламы, как используется таргетирование рекламы под конкретную аудиторию. Конгрессменов также интересовало, могли ли пропагандистские кампании проводить и другие страны помимо России, например Китай или КНДР. Беседа продолжалась два с половиной часа.

Представители интернет-компаний на слушаниях в сенате признали уязвимость платформ перед подобными злоупотреблениями. При этом они отказались немедленно поддержать законопроект об обязательном раскрытии данных по контрактам на политическую рекламу.

Гендиректор Apple считает, что ему и его коллегам в Кремниевой долине полезно ознакомиться с содержанием слушаний. «Вероятно, мы узнаем много полезного и конкретного на таких слушаниях. Лично я думаю, что сами технологии не могут хотеть быть хорошими, они не могут хотеть ничего. Только от создателя технологии или пользователя зависит, будет ли она использована во имя добра», — сказал Кук.

ФБР с 2016 г. расследует возможное вмешательство России в выборы президента США, в том числе возможные связи сотрудников и приближенных Дональда Трампа с российскими бизнесменами и чиновниками. Во время предвыборной кампании в социальных сетях появлялось большое количество фейковых новостей о выборах в США. В Вашингтоне полагают, что они сыграли не последнюю роль в результате выборов. После этого началось расследование размещения фейковых новостей в интернете. Представители Кремля уже не раз отрицали причастность к закупке рекламы для влияния на выборы в США.

Facebook, Google и Twitter занялись борьбой с фейковыми новостями. Они предоставили конгрессу данные о российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США. Facebook разработал меры, чтобы сделать политическую рекламу более прозрачной. Например, теперь рекламодатели должны указывать, кто размещает эту рекламу. Google сообщил, что будет маркировать новости, которые считает достоверными. Twitter в сентябре заблокировал 200 «связанных с Россией» аккаунтов.