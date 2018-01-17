Эксперты определили самых полезных депутатов Госдумы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Близкий к Госдуме фонд ИСЭПИ составил рейтинг законотворцев и оценил основные тренды осенней сессии 2017 г. Самыми результативными депутатами стали Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин (все – «Единая Россия») и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Крашенинников был соавтором ряда политически значимых законопроектов (поправки о наблюдателях на президентских выборах, антитеррористические поправки, нормы по защите животных и по поддержке семей с детьми-инвалидами), а усиление позиций Макарова объясняется работой над бюджетными и налоговыми вопросами, объясняют эксперты. В первой десятке или возле нее остаются также эсеры Анатолий Аксаков и Галина Хованская, отвечающие соответственно за регулирование банковского сектора и сферу ЖКХ. Несколько депутатов-новичков, работающих первый созыв, снова попали в число эффективных: это эсер Олег Николаев, единороссы Игорь Дивинский и Василий Пискарёв, Виталий Пашин (ЛДПР). Основной темой законотворчества остаются вопросы ЖКХ и жилищной политики, поэтому вторую сессию подряд в первой десятке оказываются единороссы из комитета по делам ЖКХ – Качкаев и Сидякин. Эксперты также отмечают ослабление позиций вице-спикера Ирины Яровой (22-е место вместо 4-го).
Среди трендов эксперты называют продолжение борьбы с некачественными инициативами. Если в прошлые годы депутаты становились авторами около 55% новых законопроектов, то в этом созыве они вносят лишь 40–45% от их общего числа. Прошлой осенью в Думе оказалось рекордно мало (всего 8) проектов, внесенных депутатами и отозванных из-за несоответствия регламенту. Главным законотворцем по-прежнему остается правительство – принимается 61% его инициатив, тогда как у депутатов – от 25 до 29% от принятых хотя бы в одном из чтений проектов. Основная тема депутатских законопроектов – по-прежнему социальная сфера, а самой пассивной по законотворчеству фракцией, как и в весеннюю сессию, остается КПРФ.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}