Эксперты определили самых полезных депутатов Госдумы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Среди трендов эксперты называют продолжение борьбы с некачественными инициативами Андрей Гордеев / Ведомости

Близкий к Госдуме фонд ИСЭПИ составил рейтинг законотворцев и оценил основные тренды осенней сессии 2017 г. Самыми результативными депутатами стали Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин (все – «Единая Россия») и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Крашенинников был соавтором ряда политически значимых законопроектов (поправки о наблюдателях на президентских выборах, антитеррористические поправки, нормы по защите животных и по поддержке семей с детьми-инвалидами), а усиление позиций Макарова объясняется работой над бюджетными и налоговыми вопросами, объясняют эксперты. В первой десятке или возле нее остаются также эсеры Анатолий Аксаков и Галина Хованская, отвечающие соответственно за регулирование банковского сектора и сферу ЖКХ. Несколько депутатов-новичков, работающих первый созыв, снова попали в число эффективных: это эсер Олег Николаев, единороссы Игорь Дивинский и Василий Пискарёв, Виталий Пашин (ЛДПР). Основной темой законотворчества остаются вопросы ЖКХ и жилищной политики, поэтому вторую сессию подряд в первой десятке оказываются единороссы из комитета по делам ЖКХ – Качкаев и Сидякин. Эксперты также отмечают ослабление позиций вице-спикера Ирины Яровой (22-е место вместо 4-го).

Среди трендов эксперты называют продолжение борьбы с некачественными инициативами. Если в прошлые годы депутаты становились авторами около 55% новых законопроектов, то в этом созыве они вносят лишь 40–45% от их общего числа. Прошлой осенью в Думе оказалось рекордно мало (всего 8) проектов, внесенных депутатами и отозванных из-за несоответствия регламенту. Главным законотворцем по-прежнему остается правительство – принимается 61% его инициатив, тогда как у депутатов – от 25 до 29% от принятых хотя бы в одном из чтений проектов. Основная тема депутатских законопроектов – по-прежнему социальная сфера, а самой пассивной по законотворчеству фракцией, как и в весеннюю сессию, остается КПРФ.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}