Трамп в Давосе: «Америка на первом месте – не значит, что Америка одна»
США готовы работать с другими странами ради всеобщего процветания и зовут к себе инвесторов с миллиардами и даже с 10 долларами
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Дональд Трамп зовет бизнесменов в США
World Economic Forum / Boris Baldinger
Дональд Трамп, произнося речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отошел от традиции своих выступлений на международных саммитах. В прошлом году на саммите «большой двадцатки», на сессии Генеральной ассамблеи ООН и во время других встреч его речь содержала программный тезис, с которым он выступал в ходе предвыборной программы: «Америка на первом месте».
В Давосе он сделал важное добавление: «Америка на первом месте – не значит, что Америка одна». «Я здесь представляю интересы американского народа, – сказал Трамп, – но Америка надеется на будущее, где все процветают».
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