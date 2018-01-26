Международная жизнь

Трамп в Давосе: «Америка на первом месте – не значит, что Америка одна»

США готовы работать с другими странами ради всеобщего процветания и зовут к себе инвесторов с миллиардами и даже с 10 долларами
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Дональд Трамп, произнося речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отошел от традиции своих выступлений на международных саммитах. В прошлом году на саммите «большой двадцатки», на сессии Генеральной ассамблеи ООН и во время других встреч его речь содержала программный тезис, с которым он выступал в ходе предвыборной программы: «Америка на первом месте».

В Давосе он сделал важное добавление: «Америка на первом месте – не значит, что Америка одна». «Я здесь представляю интересы американского народа, – сказал Трамп, – но Америка надеется на будущее, где все процветают».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
hessental
19:40 26.01.2018
25 января я внимательно прослушал речь Джорджа Сороса в Давосе. Сорос обосновал утрату доминирования США в мире. Дело только во времени. От себя добавлю: вместе с утратой мирового доминирования рухнет и их доллар.
00
Комментировать
Другие материалы в сюжете