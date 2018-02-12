ЕСПЧ изучит запрет баллотироваться для оштрафованных за экстремизм россиян
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста партии «Парнас» из Чувашии Дмитрия Семенова, которого дважды оштрафовали за репост во «В контакте» фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть» (лозунг признан экстремистским и включен в федеральный список экстремистских материалов), а затем еще раз – за сообщение о том, что Верховный суд Чувашии оставил в силе это решение. Семенов утверждает, что, штрафуя за репосты в соцсети, российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения, свободу собраний и право на свободные выборы, так как наказание по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий. По мнению заявителя, именно с необходимостью применить такой запрет и было связано привлечение его к ответственности: публикации в соцсети он сделал в декабре 2013 г. и в августе 2014 г., а протокол о правонарушении полицейские составили лишь осенью 2017 г., вскоре после выборов в Госдуму, в которых Семенов участвовал как кандидат от «Парнаса». В то же время депутат Милонов использовал запрещенный лозунг безнаказанно.
В запросе к российским властям ЕСПЧ интересуется, были ли санкции в отношении Семенова необходимы и предсказуемы с учетом того, что самого депутата за ношение футболки с таким лозунгом не наказывали. Суд также просит ответить, насколько оправдан запрет избираться и проводить публичные мероприятия для административно наказанных за «экстремистские» преступления. И наконец, Россию просят разъяснить, не привело ли отсутствие прокурора на заседаниях по всем трем делам к нарушению требования о беспристрастности суда.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}