Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Выборы не для экстремистов

ЕСПЧ изучит запрет баллотироваться для оштрафованных за экстремизм россиян

Эта норма используется в политических целях, считает заявитель

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста партии «Парнас» из Чувашии Дмитрия Семенова, которого дважды оштрафовали за репост во «В контакте» фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть» (лозунг признан экстремистским и включен в федеральный список экстремистских материалов), а затем еще раз – за сообщение о том, что Верховный суд Чувашии оставил в силе это решение. Семенов утверждает, что, штрафуя за репосты в соцсети, российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения, свободу собраний и право на свободные выборы, так как наказание по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий. По мнению заявителя, именно с необходимостью применить такой запрет и было связано привлечение его к ответственности: публикации в соцсети он сделал в декабре 2013 г. и в августе 2014 г., а протокол о правонарушении полицейские составили лишь осенью 2017 г., вскоре после выборов в Госдуму, в которых Семенов участвовал как кандидат от «Парнаса». В то же время депутат Милонов использовал запрещенный лозунг безнаказанно.

В запросе к российским властям ЕСПЧ интересуется, были ли санкции в отношении Семенова необходимы и предсказуемы с учетом того, что самого депутата за ношение футболки с таким лозунгом не наказывали. Суд также просит ответить, насколько оправдан запрет избираться и проводить публичные мероприятия для административно наказанных за «экстремистские» преступления. И наконец, Россию просят разъяснить, не привело ли отсутствие прокурора на заседаниях по всем трем делам к нарушению требования о беспристрастности суда.

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